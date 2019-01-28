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影╱送舊迎新循古禮 林姿妙「送神筅黗」帶頭整冠掃廟

2019-01-28 15:39聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭重視年節，每年都在農曆年舉辦除夕跨年活動，而在過年前，縣政府特別依循古禮舉辦「送神筅黗」祭儀，今天由縣長林姿妙到廟寺親自為神明整衣冠，送神明返天述職，打掃神桌並整理廟廳。這項由官方帶頭打掃的行動，同時也宣告配合國家清潔周，呼籲縣民除舊布新迎新年。　　

「送神－筅黗祭儀」是農曆年節重要習俗，俗云：「送神早、接神晚」，依照古禮，官方選擇在農曆12月23日舉辦祭儀，一般民眾在12月24日環境大掃除以迎接新年到來，縣政府今天在羅東鎮爐源寺舉行「送神－筅黗」祭儀，由縣長林姿妙與羅東鎮長吳秋齡地方父母官擔任主獻者，具有帶頭宣示意義。

縣政府表示，年前循古禮儀式進行，將除舊、祈福、團聚的意象傳達給縣民，並營造新年氛圍，喚起對傳統年節的回味，傳遞宜蘭固有年節文化精神，讓E世代年青人體驗年節意涵，共同迎接豬年的到來。

現代很多家庭不供奉神明，也不見送神與筅黗，今天這場儀式吸引不少人前來觀看，從觀禮儀式中，不但了解年節傳統習俗，心中也充滿謝天之意。

「2019年歡樂宜蘭年」除夕跨年活動將在羅東文化工場舉辦，活動今年已邁入第26年，是國內知名的年節活動，2月4日是除夕守歲晚會，活動一直持續到2月7日，全縣廟宇在除夕夜11點15分鐘鼓齊鳴，送舊迎新。

宜蘭遵循「送神筅黗」古禮，在爐源寺舉辦傳統祭儀，由縣長林姿妙(中)擔任主獻者。記...
宜蘭遵循「送神筅黗」古禮，在爐源寺舉辦傳統祭儀，由縣長林姿妙(中)擔任主獻者。記者戴永華/攝影
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宜蘭遵循「送神筅黗」古禮、送舊迎新，由縣長林姿妙(右2)帶頭清掃廟宇環境。圖/縣...
宜蘭遵循「送神筅黗」古禮、送舊迎新，由縣長林姿妙(右2)帶頭清掃廟宇環境。圖/縣府提供
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宜蘭遵循「送神筅黗」古禮，在爐源寺舉辦傳統祭儀、送舊迎新。記者戴永華/攝影
宜蘭遵循「送神筅黗」古禮，在爐源寺舉辦傳統祭儀、送舊迎新。記者戴永華/攝影
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宜蘭遵循「送神筅黗」古禮、送舊迎新，由縣長林姿妙整理三奶夫人衣冠，送神返天述職。...
宜蘭遵循「送神筅黗」古禮、送舊迎新，由縣長林姿妙整理三奶夫人衣冠，送神返天述職。記者戴永華/攝影
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羅東林姿妙跨年
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