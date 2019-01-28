影╱送舊迎新循古禮 林姿妙「送神筅黗」帶頭整冠掃廟

2019-01-28 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭重視年節，每年都在農曆年舉辦除夕跨年活動，而在過年前，縣政府特別依循古禮舉辦「送神筅黗」祭儀，今天由縣長林姿妙到廟寺親自為神明整衣冠，送神明返天述職，打掃神桌並整理廟廳。這項由官方帶頭打掃的行動，同時也宣告配合國家清潔周，呼籲縣民除舊布新迎新年。

「送神－筅黗祭儀」是農曆年節重要習俗，俗云：「送神早、接神晚」，依照古禮，官方選擇在農曆12月23日舉辦祭儀，一般民眾在12月24日環境大掃除以迎接新年到來，縣政府今天在羅東鎮爐源寺舉行「送神－筅黗」祭儀，由縣長林姿妙與羅東鎮長吳秋齡地方父母官擔任主獻者，具有帶頭宣示意義。

縣政府表示，年前循古禮儀式進行，將除舊、祈福、團聚的意象傳達給縣民，並營造新年氛圍，喚起對傳統年節的回味，傳遞宜蘭固有年節文化精神，讓E世代年青人體驗年節意涵，共同迎接豬年的到來。

現代很多家庭不供奉神明，也不見送神與筅黗，今天這場儀式吸引不少人前來觀看，從觀禮儀式中，不但了解年節傳統習俗，心中也充滿謝天之意。