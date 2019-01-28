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「洗腎室」也可偷情 醫師爆65歲男病患10年有4人陪

影╱蔡政府最有感政策是這項 家長：解決經濟壓力有誠意

2019-01-28 15:07聯合報 記者吳淑君╱即時報導

去年八月推出的準公共幼兒園政策，基隆市有18園完成簽約，簽約比率達52.94%，教育部長潘文忠今天到基隆市私立長庚森林幼兒園訪視，對基隆市努力提供平價、優質的幼兒托教環境，有效減輕家長負擔深表肯定。胡小姐說，這政策解決經濟壓力非常有誠意，每月壓到4500元，她有兩個小朋友一個月就少了9000元，非常有感。

教育部長潘文忠說，為搶救少子化，學前政策有兩個方向，增加更多公設幼兒園，或是非營利幼兒園，非營利幼兒園六年要增加2400多班，提供六萬名額服務加長。

另外，邀請優質幼兒園加入準公共幼兒園分兩階段，15縣市去年開始上路，目前有288園加入，這個學年會擴增到300園，六都會在今年八月啟動第二階段投入，一個月收費4500元，年輕父母比較負擔得起。

胡小姐說，她搞不清楚這個政策法規，但身為家長，這是對家長最直接有感的托育政策，她有兩個孩子，學期開始要繳學費，每月要交月費，還有才藝費，是沈重的經濟壓力，公托和非營利幼兒園抽不到，準公共幼兒園政政解決家長經濟壓力非常有誠意，每月壓到4500元，兩個小朋友她一個月就少了9000元，非常有感。

潘文忠說，整個學前公共化，一年需要三百多億，教育部已編列，政府透過預算支持邀請更多私立幼兒園所加入，為年輕父母服務。

基隆市七行政區皆完成準公共幼兒園設置，幼兒園名單如下：

安樂區：私立長庚森林幼兒園、私立安琪兒幼兒園、私立長春藤幼兒園。

仁愛區：私立雙全幼兒園。

暖暖區：私立吉貝兒幼兒園、私立小象幼兒藝術幼兒園、私立小天使幼兒園、私立大華幼兒園、私立幼新幼兒園。

七堵區：私立小象幼兒園、私立安特幼兒園、私立艾佛頓幼兒園、私立小象童寶幼兒園、私立貝貝幼兒園、私立神奇寶貝幼兒園。

中山區：私立愛米爾幼兒園。

中正區：私立海大幼兒園。

信義區：私立啟賢幼兒園。

胡小姐說，準公共幼兒園政策，是對家長最直接有感的托育政策。記者吳淑君／攝影
胡小姐說，準公共幼兒園政策，是對家長最直接有感的托育政策。記者吳淑君／攝影
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教育部長潘文忠今天到基隆市私立長庚森林幼兒園訪視，對基隆市努力提供平價、優質的幼...
教育部長潘文忠今天到基隆市私立長庚森林幼兒園訪視，對基隆市努力提供平價、優質的幼兒托教環境，有效減輕家長負擔深表肯定。記者吳淑君／攝影
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教育部長潘文忠今天到基隆市私立長庚森林幼兒園訪視，對基隆市努力提供平價、優質的幼...
教育部長潘文忠今天到基隆市私立長庚森林幼兒園訪視，對基隆市努力提供平價、優質的幼兒托教環境，有效減輕家長負擔深表肯定。記者吳淑君／攝影
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幼兒園基隆潘文忠
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