地下水管破漏 百福社區停水逾24小時影響破千戶

2019-01-27 22:05 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



基隆市七堵區百福社區26日下午紛紛有住戶反映「家裡沒水」，經台灣自來水公司確認，懷疑是地下水管破漏引起，連夜檢漏，雖27日清晨在百五街找到一處漏水點，但經修復，供水狀況仍未改善，水公司懷疑真正漏水點另有他處。然而，百福社區突然大停水，恐影響上千戶居民，水公司趕緊派遣水車，供應民生用水。

百福里長吳孟翰陸續接獲居民反映「家裡沒水」，懷疑是台灣自來水公司日前執行減壓測試，造成水幹管破裂。

里長接獲里民通知同時，水公司也陸續接到市民反映，經查，供水水壓低於正常值，出動10餘員連夜進場搶修，全面檢測福五、百六街一帶管線，雖有發現一處破漏，但經修補，供水狀況仍未改善，台灣自來水公司懷疑主要破漏處另在其他管線，老師傅仍在努力聽水聲搶修管線。

吳孟翰說，百福居民早已習慣無預警停水，但大多3、4個小時內就會復水，從來不曾像這次停水超過一天，他質疑，是水公司臨時減壓測試出問題，才會釀「斷水」禍。斷水的百福社區涵蓋百福、堵北、堵南、實踐等里，住戶上看千戶，居民已經飽受無水之苦，但最大的損失恐怕還在「抽水馬達壞光光」。

吳孟翰表示，百福社區居民習慣以抽水機，將水從一樓抽至高樓層，此次斷水，不少住家抽水機不斷空轉，抽水馬達壞光光，連當地水電師傅都向他反映，電話接不完，大家的抽水馬達都燒壞，「這些損害費用誰賠」？