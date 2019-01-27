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影／正宗四川麻辣鍋涮美味 顧客要找「麻辣霞」解癮了

2019-01-27 21:03聯合報 記者戴永華╱即時報導

「阿霞，想妳了，我要來解解癮」。麻辣霞鴛鴦麻辣鍋是宜蘭正宗的四川火鍋，很多人吃過念念不忘，想再來品嘗美味。老闆娘高莉霞是四川妹子，嫁來台忘不了家鄉麻辣鍋，乾脆在羅東鎮開起店來，每天特熬火鍋湯頭，食材採用「涮」吃法，沾上特調醬料，顧客不得不佩服「麻辣霞」靈敏味覺，她透過不同醬料充份襯托食材美味，吃了會上廳。

高莉霞的家人在四川開餐館，從小對於烹調美食不陌生，她說，四川人愛吃麻辣鍋，一周吃個三四次，喜歡的人幾乎每天吃。她很能掌握辣椒特性，辣椒分香而不辣、特香特辣、中香中辣，四川麻辣鍋湯底至少使用5種辣椒，再加上各自獨門配方，「麻辣霞」以芥菜油炒好的「底料」放3、4天發酵後製作麻辣鍋，吃起來有層次感，調到麻而不辣、口齒留香；另外以大骨與軟骨熬成的清湯，火滾半小時，使清湯變成白色，適合不吃辣的人。

自助火鍋食材無限量供應，啤酒也免費暢飲，食材大致分兩區，一區是當天現送的新鮮蔬菜，比較不同是有蓮藕、洋芋、菜心與桂竹筍絲等，桂竹筍完全沒有粗鑯維，涮過麻辣湯汁吃起來爽脆；另一區以海鮮及內臟為主，有一般自助火鍋很少見的腰花、黑毛肚與白毛肚、田雞與豬腦花。

內臟類採「涮」吃法，以毛肚與鴨腸為例，四川叫「七上八下」，上下涮個12到15秒，相當脆口，至於牛羊豬肉片與豬腦花是現點現送，親每天能在市場買多少新鮮豬腦，就供應多少，愛吃豬腦的人每次可吃下好幾個。

四川人講究沾醬，醬料區依比例調出美味好醬，整碗醬在使用前淋上半匙麻辣湯攪拌；至於沾豬腦花醬料，只以大蒜、青蔥、香菜、香油與少許鹽拌成，由於豬腦在麻辣湯煮熟撈起，所以醬料不放醋與辣椒，吃起來非常對味。

一般的自助火鍋吃到飽，幾乎不會有滷味，麻辣霞提供家鄉味滷牛腩、牛腱與小腸吃到飽，誠意十足，可以直接食用也可下鍋涮，甜點區有豆花、布丁、蛋糕、水果與冰淇淋，小瓶裝各式汽水、可樂與調味果汁。

好食材也要有正確食用程序，麻辣霞教導顧客先涮肉類、海鮮類、菜葉類，澱粉類會使湯頭濃稠，建議最後下鍋。店家位於羅東林管處正對大門的巷裡，很多嗜辣一族都成了老主顧，經常要找「麻辣霞」解癮。

*溫馨提醒：喝酒不開車

各式蔬菜每天新鮮供應，不是冷凍菜。記者戴永華/攝影
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四川麻辣鍋湯底至少使用5種辣椒，再加上各自獨門配方，麻而不辣。記者戴永華/攝影
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「麻辣霞」四川鴛鴦麻辣鍋，食材新鮮，尤其內臟類是一大特色。記者戴永華/攝影
「麻辣霞」四川鴛鴦麻辣鍋，食材新鮮，尤其內臟類是一大特色。記者戴永華/攝影
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「麻辣霞」四川鴛鴦麻辣鍋，食材新鮮，尤其內臟類是一大特色。記者戴永華/攝影
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「麻辣霞」的四川鴛鴦麻辣鍋，掌握「七上八下」，黑毛肚涮個12到15秒，相當脆口。...
「麻辣霞」的四川鴛鴦麻辣鍋，掌握「七上八下」，黑毛肚涮個12到15秒，相當脆口。記者戴永華/攝影
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沾食豬腦花的特調醬料。記者戴永華/攝影
沾食豬腦花的特調醬料。記者戴永華/攝影
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「麻辣霞」的四川鴛鴦麻辣鍋，掌握「七上八下」，毛肚與鴨腸上下涮個12到15秒，相...
「麻辣霞」的四川鴛鴦麻辣鍋，掌握「七上八下」，毛肚與鴨腸上下涮個12到15秒，相當脆口，至於牛羊豬肉片與豬腦花是現點現送。記者戴永華/攝影
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火鍋羅東吃到飽
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