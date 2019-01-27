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宜蘭立委選舉「藍熱綠冷」國民黨「雙華」表態戰初選

2019-01-27 20:56聯合報 記者戴永華╱即時報導

下屆宜蘭立委選舉逐漸加溫，國民黨挾著去年底選舉大勝，目前有前縣長呂國華與藍天志工團長李偉華正式表態參選;反觀民進黨外傳有意參選者卻顯低調，至今無人公開表態，民進黨立委昨天陳歐珀表示，先做好立委工作，農曆年後再評估是否參選。

國民黨去年底在宜蘭的五合一選舉，不但拿下縣長執政權，縣議會掌握多數席次，府會完全執政，鄉鎮市長、代表會與村里長也選得漂亮。黨主席吳敦義日前到宜蘭出席感恩茶會，更要大家延續「妙姐旋風」，明年元月的總統與立委選舉再下一城。

連日來，國民黨表態參選立委逐漸明朗，前宜蘭縣長呂國華成立「呂國華─與宜蘭同在」粉絲頁，他近年來熱衷跑馬拉松，臉書貼文表明「進擊立法院，衝出宜蘭好未來」，同時還製作一段向前跑影片（https://www.facebook.com/203178079695479/videos/324028684875524/）。

他表示，這些年來他跑遍台灣與世界馬拉松賽事 ，看到國內外不同的優缺差異，他與朋友聚會場合間，不免也聽到對經濟大環境欠佳及政治紛擾等感嘆，讓他覺得不能只埋首於山林縱情暢意，要承擔出來服務民眾，為宜蘭爭取更多建設，解決問題，讓大家過的安好。

宜蘭藍天志工團長李偉華也勤走基層，並在街頭豎立「打拼宜蘭新經濟」看板，更預告周二宣布投入宜蘭立委黨內初選。國民黨除了表態參選的「雙華之戰」，原本有意參選的縣議員黃定和表示，經協調只要有人參選，不再堅持非他不可。

反觀民進黨至今無人正式表態，立委陳歐珀表示，黨內嚴肅檢討敗選氛圍，無人明確表態參選立委，他將過年後再評估；民進黨縣黨部主委黃建財也開始跑行程，不過他表示，目前以黨務為重，尚未決定是否參選；外傳前縣議員黃適超有意參選，他未正式表態，不過妻子蔡金惠才剛選上縣議員，黃若馬上投入立委選戰，夫妻掌握政治資源，外界傳議論。

國民黨宜蘭立委黨內初選，已表態參選的藍天志工團長李偉華。記者戴永華/攝影
國民黨宜蘭立委黨內初選，已表態參選的藍天志工團長李偉華。記者戴永華/攝影
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國民黨宜蘭立委黨內初選，已表態參選的前縣長呂國華。圖/翻攝呂國華臉書
國民黨宜蘭立委黨內初選，已表態參選的前縣長呂國華。圖/翻攝呂國華臉書
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民進黨國民黨
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