原住民「國寶」祭師潘烏吉過世 下月將辦告別式

2019-01-27 20:00 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



花蓮94歲噶瑪蘭女祭師潘烏吉（Ibay）日前在睡夢中過世，她為噶瑪蘭族「香蕉絲編織技藝」重要傳承者，文化局長江躍辰今天代表縣府，前往新社部落向家屬致意。江躍辰說，目前該技藝傳承者剩4位，原住民傳統文化流失更嚴重。

江躍辰表示，縣府2016年依文化資產保存法，指定潘烏吉為「噶瑪蘭族香蕉絲編織工藝」傳統文化智慧保存者，因她長期在新社部落做香蕉絲工坊編織、香蕉絲布教學，對社區奉獻極大；縣府已核發2萬元急難救助金，盼能幫助家屬，並準備向中央申請5萬元慰問金，而與家屬討論結果，潘烏吉告別式將辦於下月11日。

江躍辰指出，香蕉絲編織技藝為傳統噶瑪蘭族特有手工藝，族人用香蕉樹的根莖，經過篩選淘汰，選出剩下韌度較高的纖維，再沖洗、用天然顏料上色，最後編織成的果實袋、揹帶、服飾等文化藝術品，該技藝不斷被創新，如今可製成窗、門帘、筆記本、書套等藝術品。