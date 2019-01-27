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TTstyle原創館全館16店家送愛 為東基癌症醫療大樓募款

2019-01-27 18:28聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東最夯新興熱門打卡拍照點TTstyle原創館，全館16店家主動發起義賣為東基癌症大樓醫療大樓募款活動，台東縣長饒慶鈴、知名舞團負責人的布拉瑞揚老師等均特別出席表達支持之意，現場台東1名18歲就讀義守大學的1年級女學生陳子萱聞訊趕來會場，率先捐出一隻已塞滿硬幣的豬撲滿，讓活動增添溫馨感人氣氛。

東基醫院院長呂信雄表示，台東縣民眾癌症死亡率高於全國平均值，雖然台東馬偕已一部放療設備，但台東很多癌友等不及，還是台北大醫院跑，旅途異常勞頓，東基因而計畫結合醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院，籌建癌症醫療大樓，添購高階放療設備，並由和信醫院醫生駐診，目前仍有約1.2億元的資金缺口，亟待各界發揮愛心支持籌建活動。

受邀參與的台東縣長饒慶鈴表示，她年輕時也得到乳癌，目前控制的很好，她深知放療的重要性，很 感謝東基願為台東籌建癌症醫療大樓，也感謝TTstyle原創館全館16個店家自動發起「原創聚愛．送溫暖」響應東基籌建癌症醫療大樓募款活動，歡迎民眾及遊客到原創館逛街購物時，能到各店選購不同的義賣商品。

現場18 歲女大學生陳子萱當眾捐出一隻豬撲滿，陳子萱說，她從國小三年級就開始存撲滿，有零錢5塊、10塊、50塊就丟撲滿，存滿撲滿就捐出，沒算過裡頭有多少，只是想為社會盡點心意；陳媽媽說，自小就鼓勵子萱和他弟弟這麼做，其中子萱至今前後已捐出4隻豬撲滿。

18歲女大學陳子萱（中）昨天捐出存了很久的豬撲滿，響應響應東基籌建癌症醫療大樓募...
18歲女大學陳子萱（中）昨天捐出存了很久的豬撲滿，響應響應東基籌建癌症醫療大樓募款活動。記者羅紹平／攝影
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台東縣長饒慶鈴受邀出席「原創聚愛．送溫暖」響應東基籌建癌症醫療大樓募款活動，並在...
台東縣長饒慶鈴受邀出席「原創聚愛．送溫暖」響應東基籌建癌症醫療大樓募款活動，並在活動背板上簽名。記者羅紹平／攝影
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台東癌症義賣
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