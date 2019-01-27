第29屆愛心尾牙 讓700位寒士圍爐過暖冬

2019-01-27 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



創世．人安．華山基金會策略聯盟，在各界支持下，今年舉辦「第29屆寒士吃飽30」愛心尾牙，羅東場今天在羅東樟仔園文化園區辦理，席開70桌，邀請近700名寒士享宴，感受過年氣氛。

35歲的陳媽，獨自扶養4名幼子，多年前替丈夫作保後，丈夫因吸食毒品入獄爾後身亡，一時間所有債務全降臨在她身上。這些年，親友的不諒解、每月的債務與家計壓力陳媽都獨自一人承受，無奈需同時照顧小孩與工作，收入有限，最小么兒只能暫時送關單位安置。

經人安基金會「給魚給竿、拉人一把」烤地瓜謀生方案輔導，陳媽說:「很感謝人安給我這個機會，能兼顧家庭與生計，目前最大的心願，希望能儘快將么兒接回來，一家團聚」

人安基金會表示，為溫暖寒士們一年來努力工作卻只能勉強溫飽的辛酸，除有熱呼呼的團圓飯吃之外，還可領到紅包以備急用，讓寒士感受社會溫馨，今天在設有平安站的16個服務據點辦理約4000桌，邀請寒士、街友、單親媽媽暨獨居長輩等近4萬人參與，並有近5000位義工投入服務。