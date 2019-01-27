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逾5千萬花蓮光明橋重建落成 嘉邑行善團贊助半數經費

2019-01-27 17:03聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

斥資逾5千萬改建的花蓮光明橋，今天早上11時正式通車，該橋連接新城鄉與花蓮市，為地方人士通勤上、下班重要道路，新城鄉長何禮臺說，明年蘇花改若全線通車，可預料有大量車潮湧入花蓮，而光明橋位於花9線上，屆時就能發揮分流效果。

光明橋原名「佳林五號橋」，原橋長僅30公尺，橋寬5.2公尺，已有30年歷史，不但橋面狹窄，以往銜接橋梁及道路的引道，還有近90度大彎，以及過陡的坡度，造成駕駛上橋時視線不佳，容易忽略對向來車釀禍，102年該橋就曾發生5部車輛連環撞事故。出資經費改建該橋之一的嘉邑行善團，為祝福用路人前途一片光明，所以重新命名為光明橋。

光明橋改建工程分主體橋梁工程及引道工程，主體橋梁工程去年3月動工，去年底完工；引道工程去年5月開工，原也預訂去年底完工，但因當時連日大雨，造成路基含水量過多，無法舖設瀝青混凝土而延緩，前花蓮代理縣長蔡碧仲，去年還趕在卸職前舉辦謝土典禮，盼儘速通車。

如今改建後的光明橋長35公尺，橋寬10公尺，也降低橋身與路面高低差，並將南北兩側引道截彎取直，引道口還設置紅綠燈，未來也限制大型車輛行駛、限高，大大減少以往行車危險性。而兩側各約600公尺的引道，由中央補助2580萬、加上地方自籌420萬及花蓮聖天宮捐贈300萬元改建，橋梁則由嘉邑行善團出資2千萬改建。

今舉辦通車典禮，花蓮縣長徐榛蔚、何禮臺等人走過新鋪好的柏油橋面後，就正式通車。徐榛蔚說，光明橋是嘉邑行善團在花蓮出資改建的第3條橋梁，前2座為仁本橋及仁睦橋，非常感謝，而光明橋未來將帶動新城鄉經濟發展。

今舉辦通車典禮，花蓮縣長徐榛蔚（左9）、新城鄉長何禮臺（左8）等人走過新鋪好的柏...
今舉辦通車典禮，花蓮縣長徐榛蔚（左9）、新城鄉長何禮臺（左8）等人走過新鋪好的柏油橋面後，宣告光明橋正式通車。圖／縣府提供
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今舉辦通車典禮，花蓮縣長徐榛蔚、新城鄉長何禮臺等人走過新鋪好的柏油橋面後，宣告光...
今舉辦通車典禮，花蓮縣長徐榛蔚、新城鄉長何禮臺等人走過新鋪好的柏油橋面後，宣告光明橋正式通車。記者蔡翼謙／攝影
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徐榛蔚何禮臺蔡碧仲
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