逾5千萬花蓮光明橋重建落成 嘉邑行善團贊助半數經費

2019-01-27 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



斥資逾5千萬改建的花蓮光明橋，今天早上11時正式通車，該橋連接新城鄉與花蓮市，為地方人士通勤上、下班重要道路，新城鄉長何禮臺說，明年蘇花改若全線通車，可預料有大量車潮湧入花蓮，而光明橋位於花9線上，屆時就能發揮分流效果。

光明橋原名「佳林五號橋」，原橋長僅30公尺，橋寬5.2公尺，已有30年歷史，不但橋面狹窄，以往銜接橋梁及道路的引道，還有近90度大彎，以及過陡的坡度，造成駕駛上橋時視線不佳，容易忽略對向來車釀禍，102年該橋就曾發生5部車輛連環撞事故。出資經費改建該橋之一的嘉邑行善團，為祝福用路人前途一片光明，所以重新命名為光明橋。

光明橋改建工程分主體橋梁工程及引道工程，主體橋梁工程去年3月動工，去年底完工；引道工程去年5月開工，原也預訂去年底完工，但因當時連日大雨，造成路基含水量過多，無法舖設瀝青混凝土而延緩，前花蓮代理縣長蔡碧仲，去年還趕在卸職前舉辦謝土典禮，盼儘速通車。

如今改建後的光明橋長35公尺，橋寬10公尺，也降低橋身與路面高低差，並將南北兩側引道截彎取直，引道口還設置紅綠燈，未來也限制大型車輛行駛、限高，大大減少以往行車危險性。而兩側各約600公尺的引道，由中央補助2580萬、加上地方自籌420萬及花蓮聖天宮捐贈300萬元改建，橋梁則由嘉邑行善團出資2千萬改建。