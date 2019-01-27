嘉邑行善團資助 花蓮光明橋通車

2019-01-27 13:47 中央社 花蓮縣27日電



連結花蓮縣新城鄉及花蓮市的佳林5號橋，在嘉邑行善團、公路總局及花蓮縣政府投入逾新台幣5000萬元經費改建，將助民眾行車安全，新命名「光明橋」，今天舉行通車典禮。

佳林5號橋橋齡30年，原橋長30公尺、橋寬5.2公尺，因橋面狹窄，兩端引道彎曲，肇事頻傳，花蓮縣政府、花蓮市公所及新城鄉公所召開地方協調會，決議拓寬改建，並達成設置限制大型車輛行駛及限高等共識。

花蓮縣政府表示，佳林5號橋梁工程於107年3月1日動工，引道工程同年5月21日開工，橋長35公尺、寬10公尺，橋梁兩端引道截彎取直後總長404.5公尺，是嘉邑行善團在花蓮出資興建的第三座橋梁，前兩座為103年改建完工的仁本橋及仁睦橋，3座橋共募資9900萬元建成。

新城鄉長何禮臺致詞表示，佳林5號橋工程分為橋梁主體工程和引道拓寬工程，橋梁主體建造由嘉邑行善團協助；公路總局補助2580萬元，地方自籌420萬元，及花蓮聖天宮捐贈300萬元協助橋梁引道改善，今天通車後，為花蓮市、新城鄉、吉安鄉等民眾提升交通便利與安全。

花蓮縣長徐榛蔚、何禮臺及民意代表等多人上午剪綵並步行走過橋面後通車；去年12月花蓮縣代理縣長蔡碧仲特地前往焚香謝神、剪綵，為嘉邑行善團第508座橋梁光明橋舉辦謝土典禮。