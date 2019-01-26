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「每人背後都有辛酸故事」夫妻18年照顧33孩子當親生

2019-01-26 16:45聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市政府今天舉行108年寄養家庭授證表揚活動，市長林右昌夫婦都到場，林右昌授證給45戶寄養家庭並表揚服務滿10年以上資深寄家，感謝他們的溫暖付出。其中黃惠珍、施宣進18年來已陸續照顧33個孩子，辛苦付出，黃惠珍說，每個失依孩子背後都有段辛酸的故事，她把每個小孩都當成自己生的，不只有愛心，更付出更多的耐心。

林右昌說，感謝每一位寄養家庭們多年之付出，成為每一個孩子們最溫暖且強壯的依靠，讓孩子在寄養家庭有了全新的開始；依照往年他也在餐會中發給孩子們每人一個紅包，至於市長夫人吳秋英也帶著這幾天來製做的手工餅乾跟「佩佩豬」造型蛋糕，祝大家新年快樂。

市府社會處表示，市府委託基隆家扶中心辦理寄養服務多年，截至去年底，共有55名寄養兒童及少年，感謝家扶中心30多年來持續不斷地協助推動寄養服務，並全心投入輔導與陪伴寄養家庭之熱忱及動力，對其專業能力與服務品質深表肯定。

家扶中心社工督導陳志銘說，自民國90年開始投入寄養家庭的黃惠珍及丈夫施宣進，18年來已陸續照顧33個孩子，辛苦付出心力，相當令人感佩。黃惠珍說，每個失依孩子背後都有段辛酸的故事，曾經有個孩子因為家暴導致腦部受傷，她每周帶他去復健4次，看到他可以行走、講話很高興；不過也有照顧的孩子雖然已經長大成人，逢年過節還會回來這個「家」，也讓她們的付出有了最好的回報。

「有愛心是不夠的，最重要是耐心」施宣進在某公司當董事長特助，他也幫忙照顧，照顧寄養小孩最重要就是耐心，很多長大離開的孩子，逢年過節都會回來找他們重溫當年的點滴。

此次接受授證的寄養家庭有4戶是新進寄養家庭，社會處長吳挺鋒感謝這4戶新進寄養家庭加入寄養服務行列，也期許這4戶寄養家庭能永保熱忱與動力，一同成為基隆孩子們的最佳後盾。並期盼能有更多有愛有意願的家庭能投入寄養家庭的行列，一起成為保護基隆孩子們的避風港。

自民國90年開始投入寄養家庭的黃惠珍及丈夫施宣進，18年來已陸續照顧33個孩子，...
自民國90年開始投入寄養家庭的黃惠珍及丈夫施宣進，18年來已陸續照顧33個孩子，相當令人感佩。記者游明煌／攝影
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基隆市政府今天舉行108年寄養家庭授證表揚活動，市長林右昌夫婦都到場共襄盛舉，林...
基隆市政府今天舉行108年寄養家庭授證表揚活動，市長林右昌夫婦都到場共襄盛舉，林右昌親自授證給45戶寄養家庭並表揚服務滿10年以上資深寄家，感謝他們的溫暖付出。記者游明煌／攝影
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寄養家庭基隆林右昌
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