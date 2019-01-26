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豐年機場白色鋼琴 彈出音樂志工的復健故事

2019-01-26 16:06中央社 台東縣26日電

台東豐年機場大廳放置一架白色鋼琴，供來往旅客彈奏。曾經重大車禍靠著彈琴復健的音樂志工吳坤穎，有空就到機場彈琴，讓來往旅客享受美好的琴聲。

台東豐年機場是台灣唯一擺設鋼琴，供民眾自由彈奏的機場；不過，許多旅客不知道這架鋼琴的由來，以及音樂志工吳坤穎的故事。

39歲的音樂志工吳坤穎，6年前的平安夜發生車禍，昏迷一個多月，歷經多次腦部開刀撿回一命，雖逃過死神召喚，但是卻嚴重腦傷，造成左手、腳功能障礙。

吳坤穎必須長期復健，母親賴慧娟不離棄地照顧。有一天，吳坤穎看見衛福部台東醫院大廳一架鋼琴，他走過去試彈，沒想到竟然成為他復健的動力。

吳坤穎靠著彈鋼琴對生命重燃熱情，也藉著鋼琴復健，他從左手一指神功開始練起，透過琴音調劑心情，順便練習手指的張力，加上不間斷地復健，雙手逐漸靈活，不是學音樂的他就這樣變成大家熟悉的「鋼琴老師」。

吳坤穎拖著不便的身軀，在母親陪伴下，這幾年在台東馬偕醫院，台東基督教醫院、衛福部台東醫院、台東縣藥師公會彈琴給來來往往的病人聽，撫慰和激勵病人。最近，又多了一個台東豐年機場行程。

台東豐年機場航空站主任詹淮元表示，一年前豐年機場大廳改建工程完工後，立委劉櫂豪認為豐年機場是台東重要對外門戶，特別向民航局建議購置一架鋼琴，讓來往旅客享受琴聲美好。

音樂志工吳坤穎獲悉後，自己安排一星期3次到機場彈鋼琴，曲調有鄉村風味，也有台東的原住民組曲，相當親切，為來往旅客帶來撫慰人心的效果。

劉櫂豪表示，吳坤穎彈的不只是一首曲子，也彈出自己走出車禍、重燃生命熱情的故事，尤其是母親不離不棄陪伴他復健的艱辛路程。

劉櫂豪表示，幾年前他到英國，在一個小鎮火車站，當時清晨6時許，人潮不會很多，一位清潔工人走近火車站內的鋼琴，彈鋼琴給搭早班火車的旅客聽，旅客聽到琴聲感到很溫馨，給予熱烈的掌聲。於是他想，台東豐年機場也可以這樣，於是建議民航局在機場大廳擺設一架鋼琴，供來往旅客自由彈琴。

台東機場復健
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