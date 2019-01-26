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全台唯一農曆跨年活動 宜蘭除夕造年獸趕壞運

2019-01-26 12:41聯合報 記者羅建旺╱即時報導

縣政府推出「年年糕升」很受歡迎，800份年糕開放免費品嘗。圖／宜蘭縣政府提供
縣政府推出「年年糕升」很受歡迎，800份年糕開放免費品嘗。圖／宜蘭縣政府提供
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宜蘭縣農曆過年很特別，文化局製造年獸，開放民眾一起裝飾，寫下今年遇到的「壞運氣」，再將它貼在年獸的身上，2月4日除夕守歲晚會當晚，將由演出團隊邀民眾一起「趕年獸」，讓年獸乘載著所有的不愉快，為大家翻轉壞運，迎接新氣象。

同時，創作年獸、手作燈籠、名家春聯揮毫、年畫拓印、農力春節市集等精彩又好玩的事，今天都在宜蘭縣羅東文化工場登場，民眾開心玩，但他們還有一項任務，在體驗同時，捐獻發票，幫助弱勢家庭，結果，光一上午就募集到6萬張發票，縣長林姿妙捐贈給財團法人宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會，在寒冬中，為弱勢家庭送暖。

「2019歡樂宜蘭年」是台灣唯一農曆年的跨年活動，除夕夜要羅東文化工場舉行，今天熱身活動，主題是「捐發票、送幸福－除舊送暖過好年」，號召縣政府員工響應，邀請民眾參與各項DIY體驗，還可兌換商品，宜蘭特教中心、羅東鎮立幼兒園、北成國小國樂團、街頭藝人接力演出。

活動持續至今天下午4點，其中，「手作燈籠－愛心福疊」以手抄紙搭配不同素材，教作溫馨又能妝點年節喜慶氛圍的福疊（蝴蝶）燈籠及窗花。

「春聯名家揮毫、版印年畫」有書法名家現場揮毫、拓印年畫，民眾捐發票，可換取春聯作品；現場有小農進駐的「農力市集」，分享農食體驗，並準備年節伴手禮供民眾選購；縣政府推出「年年糕升」很受歡迎，800份年糕開放免費品嚐。

宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會配合辦理「愛布一樣公益DIY活動」，教導民眾將二手衣製作成購物袋、杯套等。

「2019歡樂宜蘭年」是台灣唯一農曆年的跨年活動，除夕夜要羅東文化工場舉行，今天...
「2019歡樂宜蘭年」是台灣唯一農曆年的跨年活動，除夕夜要羅東文化工場舉行，今天熱身活動，捐獻發票，幫助弱勢家庭，結果，光一上午就募集到6萬張發票，縣長林姿妙（左）捐贈給財團法人宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會，在寒冬中，為弱勢家庭送暖。圖／宜蘭縣政府提供
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宜蘭縣農曆過年很特別，文化局製造年獸，開放民眾寫下今年遇到的「壞運氣」，再將它貼...
宜蘭縣農曆過年很特別，文化局製造年獸，開放民眾寫下今年遇到的「壞運氣」，再將它貼在年獸的身上，2月4日除夕守歲晚會當晚，將由演出團隊邀民眾一起「趕年獸」，讓年獸乘載著所有的不愉快，為大家翻轉壞運，迎接新氣象。圖／宜蘭縣政府提供
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宜蘭縣農曆過年很特別，文化局製造年獸，開放民眾寫下今年遇到的「壞運氣」，再將它貼...
宜蘭縣農曆過年很特別，文化局製造年獸，開放民眾寫下今年遇到的「壞運氣」，再將它貼在年獸的身上，2月4日除夕守歲晚會當晚，將由演出團隊邀民眾一起「趕年獸」，讓年獸乘載著所有的不愉快，為大家翻轉壞運，迎接新氣象。圖／宜蘭縣政府提供
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「春聯名家揮毫、版印年畫」有書法名家現場揮毫、拓印年畫，民眾捐發票，可換取春聯作...
「春聯名家揮毫、版印年畫」有書法名家現場揮毫、拓印年畫，民眾捐發票，可換取春聯作品。圖／宜蘭縣政府提供
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羅東春聯弱勢家庭
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