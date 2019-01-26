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花蓮青年住宅復工 縣府：明年中一定會蓋完

2019-01-26 09:59聯合報 記者王燕華╱即時報導

一度停工的花蓮青年住宅，已在本月復工，預計明年6月完工。圖／報系資料照片
一度停工的花蓮青年住宅，已在本月復工，預計明年6月完工。圖／報系資料照片
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一波三折的花蓮青年安心成家住宅，在前代理縣長蔡碧仲任內喊停，新縣長徐榛蔚上任後立即復工，縣府昨召開說明會，邀未繳納訂金的中籤戶說明規畫設計及承購資訊，希望增加民眾信心，提升買氣。縣府強調明年中7棟一定全蓋完，農曆年後會安排繳納訂金者參觀樣品屋，讓承購者放心。

建設處長鄧子榆說明，7棟中，A棟已完工，樣品屋也即將完成，另外，B、C棟接近完工、F、G基礎已經復工，斬釘截鐵說「青年住宅一定會蓋完」。並表示，展延下訂期限到2月21日，若錯過就喪失資格，將通知第二批備取戶下訂。

前縣長傅崐萁力推的青年安心住宅，在新城鄉北埔村蓋7棟6到7樓建物，以賣斷式出售住宅600戶，每戶250萬元，及店面100戶，每戶320萬元，室內坪數約16到17.5坪。工程款約22億元，由寬聯營造、崴全公司和黃潘宗建築事務所統包、梁貞誠建築師事務所監造、孫文郁建築師事務所專案管理。

當時推出後吸引4000多人抽籤，但中籤戶繳交訂金者僅住宅155戶、店面34戶，下訂比率不到3成，蔡碧仲認為會成為錢坑而喊卡，去年11月停工。但新選出的徐榛蔚上任後，縣府本月8日縣府行文要求復工。

鄧子榆說，有未繳訂金的中籤戶向縣府反映，因受到代理縣府停工消息影響，不敢下訂，還是希望承購。縣長裁示再給他們一次機會。

昨在縣府大禮堂召開說明會，約500位未繳納訂金戶中，僅2、30人出席。鄧子榆說明，目前工程進度34%，比預定進度超前約4%，明年6月會完工。

有民眾認為縣府相關資訊太不透明，很多規畫設計內容不清楚，怎麼敢買？有人詢問廚具廠牌、挑高、保固年限等設計細節，由承包商逐一回覆，也有人表示對縣府推出青年住宅懷著感恩的心，因為真的很想有一個家。

鄧子榆表示，這次延長訂金繳納期限到2月21日，沒繳納視同放棄；過年後會安排下訂者參觀樣品屋，若民眾還是不滿意，縣府願意退訂。

花蓮縣府在說明會上展出青住宅模型。記者王燕華／攝影
花蓮縣府在說明會上展出青住宅模型。記者王燕華／攝影
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花蓮縣府昨天辦青年住宅說明會，說明規畫承購細節，希望提升民眾信心。記者王燕華／攝...
花蓮縣府昨天辦青年住宅說明會，說明規畫承購細節，希望提升民眾信心。記者王燕華／攝影
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一度停工的花蓮青年住宅，已在本月復工，預計明年6月完工。圖／報系資料照片
一度停工的花蓮青年住宅，已在本月復工，預計明年6月完工。圖／報系資料照片
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建築徐榛蔚
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