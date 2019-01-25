唐寶寶冬令營 30名學員開心遊花蓮

2019-01-25 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



唐氏症基金會、唐氏症關愛者協會及國立花蓮特殊教育學校，23日起一連舉辦3天冬令營，帶領全台30位唐寶寶及心智障礙者，在志工陪同下，走訪花蓮文創園區等多個景點，讓唐寶寶們走出戶外，了解歷史文化、地理及藝術等，多元豐富的行程安排，寓教於樂，也讓唐寶寶學習正向的社交技巧。

唐寶寶冬令營行之有年，每年都設計不同主題，是唐寶寶們每年最期待的活動之一；今年冬令營從23日至25日舉行，有30名16歲到30歲的唐氏症及心智障礙者參加。營隊以「藝術」、「海洋」及「多元文化」三元素為主題，由基金會專業社工及志工們陪同，除了走訪多個景點，也搭配營隊活動，相當豐富。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，唐寶寶們受限心智和身體，平日接觸的人與環境都比一般孩子有限。每年透過舉辦營隊，讓唐寶寶們體驗團體生活，培養團隊合作的精神，而終年無休照顧孩子的家長們，也藉由冬令營活動獲得喘息機會，紓解家庭長期照顧壓力。