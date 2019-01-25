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當肯來了！ 花蓮市第二座當肯裝置藝進駐成打卡景點

2019-01-25 12:33聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮市第二座當肯裝置藝術，今早在大禹街吊掛裝設完成。圖／花蓮市公所提供
花蓮市第二座當肯裝置藝術，今早在大禹街吊掛裝設完成。圖／花蓮市公所提供
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花蓮市第二座當肯（Duncan）裝置藝術，今早在市區大禹街趕工吊掛裝置，高達5公尺的手機框景，有當肯在內攀爬的造型，非常可愛，也反映出現代人愛滑手機的意涵，讓人會心一笑，近中午完成後，已有不少民眾搶拍照，成花蓮最新打卡景點。

花蓮市第一座當肯裝置藝術在舊鐵道商圈行人徒步區，今天完工的第二座，由台積電慈善基金會捐贈，國內知名插畫家當肯授權，選擇在大禹街，是因為這裡是花蓮市商圈發源起點，希望當肯裝置藝術進駐，能為強震後的花蓮市，帶動觀光商機。

今天一早，花蓮市公所主任秘書翁美華偕同建設課長徐國城到施工現場，與建築師謝偉士和結構技師栗正暐等人在吊裝作業前先焚香祈求一切順利圓滿，接著動工。

翁美華說，當肯的粉絲專頁有逾百萬的人氣，最重要的是當肯是花蓮人，基於對家鄉的回饋，授權第二座裝置藝術，有助活化大禹街及中華路商圈的商機。她還透露，下一個裝置藝術地點規畫在自由廣場，市公所還計畫與其他的藝術家合作，為花蓮市打造更多地景。

建築師謝偉士說，當肯的插畫非常接近一般人的生活，這次的手機框景造型，也反映出現代人的生活；他說，今天完成的裝置藝術只是系列作品的其中之一，未來還有其他伏筆，敬請期待。

花蓮市公所主任祕書翁美華（左2）偕工程人員焚香祈求一切順利。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所主任祕書翁美華（左2）偕工程人員焚香祈求一切順利。圖／花蓮市公所提供
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花蓮市第二座當肯裝置藝術在大禹街，以當肯在手機框景內攀爬造型，反映現代人生活。圖...
花蓮市第二座當肯裝置藝術在大禹街，以當肯在手機框景內攀爬造型，反映現代人生活。圖／花蓮市公所提供
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花蓮市第二座當肯裝置藝術，今早在大禹街吊掛裝設完成。圖／花蓮市公所提供
花蓮市第二座當肯裝置藝術，今早在大禹街吊掛裝設完成。圖／花蓮市公所提供
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