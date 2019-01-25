影╱討300億？林姿妙力爭宜蘭鐵路高架 請蔡總統多關心

2019-01-25 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



對宜蘭鐵路高架，本屆縣長選舉期間，傳出蔡英文總統要給300億建設之說，林姿妙說，當時有聽說，請蔡總統多關心宜蘭的鐵路高架，為人車安全，有必要做，不管新案或舊案都要繼續努力爭取。

交通部評估「宜蘭鐵路立體化建設及週邊土地開發計畫可行性研究」，本月20日開審查會，鐵道局副局長楊正君等今天現場會勘，林姿妙即親自到場爭取。

她說，鐵路高架對安全與發展非常重要，像校舍路鐵路平交道離陽明大學附設醫院近，列車一來，車輛排長龍，救護車要繞遠路，救人分秒必爭，應該高架化，希望交通部能重視。

縣政府指出，宜蘭鐵路立體化有必要性，可消除既有23處平交道，減少交通瓶頸與事故，因應北宜新線所帶來的通勤需求，朝向鐵路運輸捷運化發展，排除平交道阻隔，完成整體交通路網連結，況且平面鐵路路堤阻隔造成宜蘭、羅東市鎮中心沿線極易淹水，軌面高度不足，在洪水期間嚴重影響列車行車安全。

縣政府表示，宜蘭鐵路高架化有必要性與急迫性，全力向交通部爭取儘速同意，轉呈行政院核定，以利儘速推動綜合規劃作業工作，宜蘭縣以全段原線高架為原則，可行性報告仍以全段研究，但考量中央及地方財務因素，並避免可行性分段分次送審浪費資源，可行性研究應全段一次核定，建議宜蘭、羅東段高架工程及蘇新基地新建工程為優先施工階段