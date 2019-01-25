噶瑪蘭女祭師潘烏吉辭世 學者憂：族人與祖靈更遠了

女祭師潘烏吉（前排右2）是新社噶瑪蘭族人大小祭典的主祭，在部落文化占有重要地位。圖／報系資料照片 分享 facebook

「潘烏吉過世，族人離祖靈又更遠了」94歲噶瑪蘭女祭師、香蕉絲編織技藝保存人潘烏吉（Ibay）昨天辭世，與潘烏吉是多年好友的阿美族祭師巴奈．母路說，潘烏吉生前常感嘆，族人已經無法了解祖靈重要性，隨著潘烏吉離去，也更凸顯了原民族群祭師文化的快速流失。

60歲的巴奈．母路是吉安鄉里漏路落祭師，她是阿美族目前最年輕的祭師，也是東華大學原住民族學院副教授，長期研究原住民族群文化。

她說，祭師專為部落、個人做儀式，發揮驅趕惡靈、祈福等作用，從部落歲時祭儀，到族人要改名、求子、祈福等，都會請祭師幫忙。

巴奈指出，原住民族群的祭師文化正快速流失，各族群都面臨文化傳承困難的問題，即使是情況稍好的阿美族，目前也只有花蓮市的南勢阿美還有祭師，在花蓮南區、甚至是台東的阿美部落中，已經沒有祭師。

她舉里漏部落為例，30年前部落裡約有40位祭師，現在只剩5人，最高齡已91歲。祭師文化傳承之所以困難，在於有些禁忌，像是終身不能吃蔥、蒜、雞肉等，而時代演變，現在已少有年輕人願意遵守這些禁忌，成為祭師。

不過，慈濟大學專任助理教授、本身也是噶瑪蘭族人的潘朝成比較樂觀，他指出，新社香蕉絲文化也曾經斷層，靠著族人努力，還是振興並保存下來，只是年輕人要擔負更多文化傳承的工作。