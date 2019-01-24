影／這裡竟能拍到「牠」 基隆鳥會反對協和電廠延役

2019-01-24 21:42 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆鳥會理事長沈錦豐，今晚在臉書PO出3段珍貴影片，說明他們堅決反對協和電廠延役的原因，許多人看到是列為保育的珍貴稀有野生動物麝香貓，驚呼連連。

沈錦豐說，根據基隆鳥會從2017年初到2018年底自動攝影機的紀錄，在大武崙砲台，情人湖，外木山山區裝設的5部自動攝影機，都記錄到珍貴稀有的麝香貓穩定出現，這表示該區域生物多樣性高且棲地完整性夠，基隆鳥會認為，應該要回到林市長的初衷，讓外木山情人湖地區往生態旅遊觀光的方向發展，協和電廠時間1到，就別再延役或改建了。

沈錦豐說，麝香貓是一種非常神秘的夜行性動物，很多人對牠的印象來自於「麝香貓咖啡」。在自動照相機還不普及的年代，要看到牠的真面目，常常來自於路殺的死亡個體，由此可以知道牠的罕見程度。

但2017年北觀處委託基隆鳥會執行的情人湖陸域調查，透過紅外線自動相機的輔助，記錄到多筆麝香貓的活動影像，主要發現區域為情人湖環湖和環山步道、大武崙砲台樣區及海興步道至情人湖的樣區，有趣的是，問了當地的年長居民，他們都表示成長的過程中，並沒有關於麝香貓的記憶。