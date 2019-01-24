東部首座「醫界奧斯卡」金獎 花蓮門諾醫院奪得

2019-01-24 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



日前花蓮發生2起重症嬰兒轉院台大事件，皆為家屬堅持辦出院，到北部尋求更好醫療品質。而花蓮門諾醫院護理部今年獲得第21屆「國家生技醫療品質獎」金獎，衛生局長朱家祥說，這是花蓮地區在婦兒照護上一大指標，見證花蓮產婦也能享有優質婦兒照護。

門諾「因嬰期盼一路相伴—無縫的親子」照護團隊獲得該獎中「護理照護服務類／護理特色專科組」金獎，日前舉辦感恩茶會，在門諾接生的早產兒媽媽陳婉萱，也抱著1歲5月大的女兒出席，她說，懷孕時發現自己有妊娠高血壓，經醫師產前追蹤、叮嚀到產後早療團隊照顧，讓語言發育遲緩的女兒現可喊「媽媽」，相當感動。

門諾會醫療財團法人所屬機構總執行長趙福厚說，該獎號稱「醫界奧斯卡」，從2004年開始，已在台灣頒發16座金獎，能得獎多為北部、西部的大型醫學中心，但門諾醫院屬於區域醫院，能獲獎實在不易，門諾也是東部首座得到金奬的醫院。