噶瑪蘭族傳奇女巫潘烏吉今辭世 地方嘆文化瑰寶凋零

2019-01-24 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



噶瑪蘭族人口最多、文化保存最完整的花蓮縣豐濱鄉新社部落，最高齡女巫師潘烏吉（Ibay）今天在睡夢中辭世，享耆壽94歲。她14歲就被選中擔任巫師，是部落大小祭典的主祭者，生前一直擔心後繼無人，不過噶瑪蘭族人、慈濟大學專任助理教授潘朝成說，目前新社部落至少還有5名女巫師，Ibay離世後，年輕人要扛起更多文化傳承的任務。

潘烏吉10歲那年突然生病，斷斷續續病生4年，14歲時，家人帶她找到一個阿美族巫師看病，做了除病祭（pavavui）後痊癒，也因為那次經驗，她被認為就是要做巫師的人，14歲到17歲間她跟著女巫學儀式、學治病，到17歲她做了第二次pavavui，就看得到靈絲，18歲開始當起祭師，為人看病。

新社部落大小祭典，幾乎都由潘烏吉主祭，這幾年她年紀漸長，一直擔心後續無人，也曾想訓練年輕女性擔重巫師重任，都因為「看不到靈」而未能如願。

今天清晨，烏吉阿嬤在睡夢中安詳離世，由於她身體一直很硬朗，讓家人好友都覺得突然。潘朝成說，家屬考慮以噶瑪蘭傳統儀式舉辦喪禮，送別阿嬤。