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這次不唱歌 吳蕚洋念打油詩推廣花蓮觀光

2019-01-24 14:35聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣府邀吳蕚洋代言觀光，今天由縣長徐榛蔚授證。被問到如何代言時，吳蕚洋靦腆念出自編打油詩「歡迎來花蓮、大家結好緣、好山和好水、水果香又甜」，推薦花蓮的好山好水和農產。他的代言處女秀將於30日晚間在花蓮年貨大街開賣時，現場調製蜂蜜檸檬，還要演唱歌曲。

為了強化行銷花蓮之美，花蓮縣觀光處長唐玉書把腦筋動到社群網路聲量高的名人，除了前行政院長張善政外，在台北市長選舉時以一曲「愛江山更愛美人」紅遍大街小巷的吳蕚洋也點頭加入花蓮觀光文化推廣大使行列，今天授證。

吳蕚洋說，自己到花蓮工作快4年，「也算是花蓮人了」，代言當觀光推廣大使是他的榮幸，並笑說「他們不嫌棄，我們不能沒有義氣」。他表示，花蓮是好地方，有好山好水好空氣，在台灣已經不多了，這麼好的地方，希望大家多多來花蓮旅遊，創造一個更好的台灣奇蹟、花蓮奇蹟。

花蓮縣年貨大街位於花蓮市福町路，共有100個攤位，分成伴手禮區、年貨區、農產品三大展售區，展售時間從1月30日至2月3日，除第一天提早在下午4時開賣，其他都從下午6時至10時。30日開幕當天，吳蕚洋受邀調製蜂蜜檸檬，並將現場演唱。

展售期間民眾在參加摸彩攤位消費滿250元，可兌換扭蛋硬幣一枚及摸彩券一張。扭蛋獎項有現金折價券、蔬菜等，摸彩每天送出42吋液晶電視、開運福袋，活動最後一天還加碼抽出五門變頻冰箱、55吋液晶電視等。另，捐5張1至2月發票，可獲贈祈福小卡，募得的發票捐贈給公益團體。

花蓮年貨大街將從30日起開賣，今天為展售活動暖身。記者王燕華／攝影
花蓮年貨大街將從30日起開賣，今天為展售活動暖身。記者王燕華／攝影
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花蓮縣長徐榛蔚（左）今頒發文化觀光大使證書給吳蕚洋。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（左）今頒發文化觀光大使證書給吳蕚洋。記者王燕華／攝影
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花蓮年貨大街將於30日開賣，在地農特產、伴手禮一次買足。記者王燕華／攝影
花蓮年貨大街將於30日開賣，在地農特產、伴手禮一次買足。記者王燕華／攝影
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吳蕚洋年貨大街蜂蜜
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