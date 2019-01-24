他2歲就雙腿截肢 今換新義肢「終於能跟父親散步」

2019-01-24 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



因羊膜帶症候群病變、出生2年雙腿就截肢的王偉軒，穿戴傳統義肢近30年，今年剛換上以水壓取膜機製作的義肢，讓他走起路來更省力、更舒適，也無以往行走太久、殘肢摩擦到血流整片的問題。王偉軒說，生命彷彿找到新希望，終於能跟父親到公園散步。

王偉軒現年32歲，還未出生就罹患羊膜帶症候群病變，導致身體多處殘缺，出生後沒有鼻梁、鼻孔，上下脣顎裂，手掌上的手指頭還像鴨蹼相黏，更慘的是，大腿以下發育不全，細弱且扭曲，3歲開始就倚靠傳統義肢行動。

王偉軒說，傳統義肢活動性不高，其模型設計與殘肢相連部分有空隙，行走起來不舒服，且須用腰部力量移動，走了20幾步，腰就會酸，去年透過醫師建議，可到花蓮門諾醫院試穿以新技術打造的義肢，本月16日穿上後，才發現舒適度極好，不到2天就適應，前幾天跟父親散步500多公尺，發現完全不會痛。

幫助王偉軒邁向新人生的門諾醫院矯正義肢師陳鴻彬說，義肢套筒穿戴舒適度，是最重要環節，就跟民眾穿鞋一樣，穿到不適合腳型的鞋子會痛，若套筒設計不佳，身障者殘肢就會破皮、流血，而傳統取模是用人手將石膏纏繞在殘肢上，做加壓設計，因手無法照顧到所有殘肢面積，打造的義肢舒適效果有限。

陳鴻彬表示，理想取模條件包括均勻性、可調性及模擬實際情境，王偉軒換上的義肢以「水壓取模機」製成，利用水照顧到殘肢所有面積，也調節壓力大小，並讓身障者站在機器裡取模，由於模型在站姿中完成，兼顧身障者重量、重心、偏好等環節，才能打造舒適性極佳的義肢。

陳鴻彬指出，傳統義肢是掛上腰帶，讓身障者用腰部承擔義肢重量，好像有東西掛在身上，而水壓取模出的義肢為吸附式，會主動往殘肢吸附，讓其感覺不到義肢是負擔，吸附原因則因其為密封式、全貼式，傳統義肢則是簍空。陳鴻彬說，門諾醫院水壓取模機目前為全台唯一。