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戰機操演加熱氣球光雕 志航基地14日開放

2018-07-11 17:35中央社 台東縣11日電

國防部今年首場營區開放於14日上午8時30分在空軍台東志航基地登場，將有我國主力戰機空中分列式和C130運輸機、雷虎小組表演，晚間有熱氣球光雕，參觀民眾將由接駁車接送。

配合紀念「七七抗戰」暨慶祝空軍「八一四」勝利81週年，這次志航空軍基地開放將擴大辦理，屆時除了靜態裝備展示外，也會有園遊會、樂團、舞蹈等演出。

動態演出方面，上午9時開始有我國主力戰機的空中分列式、三軍人型氣偶表演、主力戰機性能展示、雷虎小組戰技操演。以及空中巨無霸C-130H運輸機性能展示和S-70C型海鷗救護直昇機吊掛訓練。

另外，晚上7時台東縣政府將在營區內舉辦熱氣球光雕活動，將會有9顆熱氣球，包括英國鬥牛犬、粉紅象、青蛙王子及法國貓頭鷹寶寶等主題造型球，並有國軍現役戰機與光彩炫麗的熱氣球相互輝映的畫面。

當天志航基地禁止各種車輛進入，一律搭乘接駁車前往，接駁專車自上午7時起在台東火車站「大客車乘車區第2月台」、台東轉運站「第8月台」、四維夜市「台東市四維路精誠路口」等3條路線發車循環行駛。

接駁車約10到15分鐘一班，坐滿即開車，搭車前須檢視身分證件，往志航基地去程每人收費50元，回程免費，離場遊客會載送到清場為止。晚上7時40分後不再載客進場。

台東縣政府交通及觀光發展處長江慧卿建議民眾車輛停放「四維夜市」或「新生地下收費停車場」，以方便搭乘接駁車，台東市吉林路雙向都禁止臨時停車。

參觀民眾需攜帶中華民國國民身分證、駕照或具相片之健保卡（中華民國國民尚未領取身分證件者，得以戶口名簿或戶籍謄本替代），外籍看護工應出示護照等合法文件，並陪同看護對象入營，外籍及陸籍配偶獲得中華民國身分證前，應由本國國籍配偶陪同入營，併同出示配偶身分證及個人居留證等合法證件接受查驗。

台東身分證戰機

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