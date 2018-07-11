影╱宜蘭今放颱風假 陳金德：無風無雨是天佑台灣

2018-07-11 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



對於颱風風雨變小仍有颱風假，宜蘭代理縣長陳金德今天說，颱風停止上班上課的主要目的是避免災害、防災與減災，但涉及放假，是政府管理的問題，宜蘭昨晚氣象預報，確認晚上陸上陣風七級以上，登陸後十級以上，符合中央規定，可以停班停課，但這是參考，基於有無致災之虞，才提前兩小時，讓民眾不要在風雨中下班下課。

「今天停班停課也是一樣。」陳金德說，宜蘭今天上午達停班停課的標準，下午也一併停班停課，主要是因颱風來，家園會受損，現在家庭人力單薄，需要復原，復原多了一個下午時間，是合情合理。

陳金德說，颱風是天災，預測路徑會因環境改變而變化，所以停班停課的思維應在災害預防與減災，而不是契合幾級風，多少風量，猜對了或猜錯了，預測對了或錯了，要上班上課或不要上班上課，這是見樹不見林，重要是防災。

陳金德認為，台北市要晚間十點宣布是否停班停課，是要為了到底有沒有達到標準，陣風多少，下雨多少，既然是預測，七點與十點預測差不了多少，所以宜蘭是七點宣布，況且已與中央氣象局視訊會議過了，所以做此判斷，為了儘早知道與防災，預測是預估出來的，不是真實的路徑與颱風大小，有所出入是必然，無風無雨是天佑台灣。