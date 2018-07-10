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被批「4點鐘之亂」！人潮塞爆北捷 柯文哲臉書遭灌爆

基隆北寧路、湖海路、堵南地下道今晚8點預警性封閉

2018-07-10 18:33聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市政府今晚表示，台2線北寧路65K~71K及湖海路海興游泳池至大武崙沙灘段，今晚8時預警性封路，視風雨狀況解除封路。市公車處表示，部分公車改道行駛，請民眾注意。

因應瑪莉亞颱風來襲，風雨影響民眾生活及通行安全，為維護用路人行車安全，台2線(北寧路)65K~71K(正榮街77巷與中正路口~碧砂漁港)路段及湖海路(海興游泳池至大武崙沙灘段)，還有七堵區堵南1-1地下道(堵南街通往明德三路間) ，預警性封路，視風雨狀況解除，未解除封路前，請民眾繞道勿前往通行。

市府公車處處表示，封閉道路期間公車處處103、104路線班車，改依下述路段行駛：

一、103線改行「仁一路」，由北寧路之「義胞新村站」→北寧路→望海巷→八斗子至北寧路調和街口改行駛「調和街」→和豐街→新豐街→深溪路→培德路→東信路→信一路→二信循環站→忠一路→總站→仁一路→東明路→東信路→培德路→深溪路→新豐街→和豐街→調和街→望海巷→北寧路→八斗子站。

二、104線改行「仁一路」，由碧砂漁港→新豐街→深溪路→培德路→東信路→信一路→二信循環站→忠一路→總站→仁一路→東明路→東信路→培德路→深溪路→新豐街→碧砂漁港→(回站)。

公車處說，上述行車路線延途站牌皆可上下車，如遇風雨影響班車安全行駛時，將全面停駛敬請見諒，有關班次行駛時間，公車處網站http://www.klcba.gov.tw或電洽總站電話（02）24251768或（02）24226276查詢。

基隆湖海路海興游泳池至大武崙沙灘段，今晚8時預警性封路。記者游明煌／攝影
基隆湖海路海興游泳池至大武崙沙灘段，今晚8時預警性封路。記者游明煌／攝影
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公車碧砂漁港沙灘

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