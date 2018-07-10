親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

扯！性侵後勒斃女模 法官竟認證「手段並非殘暴」

強颱瑪莉亞來勢洶洶！ 傍晚接觸陸地 東北部首當其衝

颱風來襲 花蓮活動、交通資訊看這邊

2018-07-10 12:14聯合報 記者徐庭揚╱即時報導

瑪莉亞強颱侵台，氣象局發佈海上陸上颱風警報，花蓮也在警報範圍，知卡宣綠森林親水公園含戲水區域自今天下午4時起暫時關閉，待陸上颱風警報解除後，視現場狀況另行公告園區開放時間；花蓮林管處轄區的池南、富源、林田山、大農大富及瑞穗生態館今天都休園。

颱風來襲，太魯閣國家公園轄內，太管處、保七總隊與警方均加強勸離登山客，呼籲民眾勿於山區滯留。太管處副處長張登文表示，在瑪莉亞颱風可能影響期間已排定登山的遊客，共有85隊406人，經近日勸離，目前僅剩3隊16人在下山途中，其中一隊原預定明天下山，受颱風影響提前於今天下山。

花蓮對外交通也受到影響，今天台北至花蓮、及花蓮至香港直航班全天候取消；鐵路至下午4時前全線各級列車照常行駛；公路部分，台9線蘇花公路、台8線中橫公路不排除在傍晚實施預警性封閉。

颱風雖未直撲花蓮，也打亂花蓮對外交通，花蓮航空站今天宣布，台北至花蓮航線取消起飛，包括立榮航空B8971、B8977台北至花蓮以及立榮航空B8972、B8978花蓮至台北共往返4航班。

公路總局考量山區道路致災風險高，為維護用路民眾人車安全，宜、花山區省道台7線北橫公路、台7甲線宜蘭支線、台9丁線舊蘇花公路、台9線蘇花公路、台8線中橫公路不排除於今天傍晚實施預警性封閉；其中台9線蘇花公路及台9丁線舊蘇花公路首當其衝，後續將視風雨狀況不排除於今天下午5時禁止進入。 公路局表示，若平均風速達10級以上，將建議避免行駛台9線蘇花改，以確保用路人安全，後續四工處將依氣象情資變化隨時更新交通資訊。 

鐵路部分目前全線各級列車照常行駛，台鐵將於中午公佈下午4時後列車行駛情形。

受到颱風影響，花蓮縣知卡宣綠森林親水公園含戲水區域自今天下午4時起暫時關閉。
受到颱風影響，花蓮縣知卡宣綠森林親水公園含戲水區域自今天下午4時起暫時關閉。
分享

瑪莉亞颱風蘇花公路中橫公路

相關新聞

瑪莉亞逼近花蓮沿岸掀巨浪 浪花像炸彈好壯觀

2018-07-10 11:16

如停班停課 基隆低窪地區13學校開放民眾停車

2018-07-10 09:01

蘇花改首遇颱風 風力10級以上建議不要走

2018-07-10 09:37

颱風來襲 花蓮知卡宣公園戲水區下午關閉

2018-07-10 09:36

受颱風影響 台東熱氣球活動11日全天12日上午取消

2018-07-10 09:26

新技術！ 電扶梯不用停也能洗

2018-07-10 00:38

台東孩子書屋二度出發 17囝仔將獨木舟環台

2018-07-09 23:56

台東志航空軍基地 周六開放

2018-07-09 23:30

知本農遊趣1日行 每人990元

2018-07-09 22:42

瑪莉亞颱風逼近宜蘭 休園封島停班停課看這裡

2018-07-09 21:38

影／基隆下水道工程延宕 里長緊張：颱風夜在這裡守夜

2018-07-09 15:10

巨星開唱 2.5萬人high翻仲夏夜

2018-07-09 00:18

到南迴看「南方以南」 遊客盼改善標示

2018-07-09 00:03

機車騎上高架聯絡道 警：該路段禁行機車 違者可罰

2018-07-08 23:58

星級米其林／莆田進駐基隆 被讚CP值破表

2018-07-08 23:47

宜縣民進黨主委交接 陳金德沒去

2018-07-08 23:35
看更多

熱門文章

10住戶遭檢舉違停逾百次怨沒預警 警：本來就禁停

2018-07-09 14:50

蘭潭裝太陽能板煞風景？綠議員蔡文旭：我反對

2018-07-09 14:07

瑪莉亞颱風逼近宜蘭 休園封島停班停課看這裡

2018-07-09 21:38

台灣水鹿重現江湖？一度消失水鹿頻現八卦山麓

2018-07-10 07:50

不畏年改 一家三兄弟全從警

2018-07-09 18:37

照過來！新北57條單行道開放機車雙向通行

2018-07-09 14:54

如停班停課 基隆低窪地區13學校開放民眾停車

2018-07-10 09:01

影／基隆下水道工程延宕 里長緊張：颱風夜在這裡守夜

2018-07-09 15:10

雨像是用倒的 金門學童遊學日本遇水災險受困

2018-07-09 22:55

日本豪雨成災 金門近百學童困日災區

2018-07-10 00:59

視察台中綠川防洪 葉俊榮稱讚：錢用對了

2018-07-09 23:22

高市消防隊員好有才 手繪「消防一卡通」只送不賣

2018-07-10 07:50

竹南國中地下停車場近期啟用 紓解市區一位難求窘境

2018-07-09 12:30

越裔美籍公民40年前逃難落海獲救 709藏有趣巧合

2018-07-09 13:51

公務車撞車區長代墊近百萬 桃市府：擬編2500萬投保

2018-07-09 18:22

嘉義縣C肝盛行率為台灣地區5倍 衛生局啟動追蹤醫療

2018-07-09 13:58

北市原民會主委被爆論文抄襲 陳誼誠：指控不公

2018-07-09 20:39

不用再繞道了！新北57條單行道 開放機車雙向通行

2018-07-09 23:32

強颱瑪莉亞可能影響金門 縣府嚴加戒備

2018-07-09 18:35

改裝車半夜吵 桃園議員促加強攔檢

2018-07-09 23:13

颱風前的寧靜 攝影愛好者搶拍夕陽美景

2018-07-09 19:23

美國武術官來台交流 北市警精進戰鬥技能

2018-07-09 15:02

嘉市愛心便當加碼送鳳梨 銷百箱助農

2018-07-09 12:41

高育仁46年前立碑 名字削半 兒高思博修護

2018-07-09 12:43

被林聰賢扣藍帽？ 簡志偉無黨籍參選鎮長

2018-07-10 00:19

新竹刑務所演武場 修復開工

2018-07-10 00:01

防止大武崙溪再淹 基市府搶清淤、設指揮所

2018-07-09 14:48

蘭潭蓋太陽能板 地方憂「殺風景」

2018-07-09 23:29

蘇花改首遇颱風 風力10級以上建議不要走

2018-07-10 09:37

為了免費午餐 南投縣綠營批縣長林明溱抹黑

2018-07-09 20:34

新農人周韋全捐火龍果5000顆助學 供家扶義賣

2018-07-09 17:14

訪56座石拱橋 開攝影展話「弧度」

2018-07-09 23:55

路燈認養推文創 送東方美人保冷袋保鮮盒

2018-07-10 07:49

影／看見鄉間最美的弧度 跑遍竹縣記錄石拱橋

2018-07-09 21:31

台南沐府海旅spa池 4月連續兩次抽檢不過

2018-07-09 13:55

新技術！ 電扶梯不用停也能洗

2018-07-10 00:38

抗議民進黨台南市黨部無故資遣 2人靜坐絕食

2018-07-10 10:25

瑪莉亞颱風來襲 台南完成53座抽水站整備

2018-07-09 18:35

由家長募款裝冷氣 柯政策縮水?

2018-07-10 00:31

來關西賞石拱橋 打石師傅絕版工藝

2018-07-09 23:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top