颱風來襲 花蓮活動、交通資訊看這邊

2018-07-10 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



瑪莉亞強颱侵台，氣象局發佈海上陸上颱風警報，花蓮也在警報範圍，知卡宣綠森林親水公園含戲水區域自今天下午4時起暫時關閉，待陸上颱風警報解除後，視現場狀況另行公告園區開放時間；花蓮林管處轄區的池南、富源、林田山、大農大富及瑞穗生態館今天都休園。

颱風來襲，太魯閣國家公園轄內，太管處、保七總隊與警方均加強勸離登山客，呼籲民眾勿於山區滯留。太管處副處長張登文表示，在瑪莉亞颱風可能影響期間已排定登山的遊客，共有85隊406人，經近日勸離，目前僅剩3隊16人在下山途中，其中一隊原預定明天下山，受颱風影響提前於今天下山。

花蓮對外交通也受到影響，今天台北至花蓮、及花蓮至香港直航班全天候取消；鐵路至下午4時前全線各級列車照常行駛；公路部分，台9線蘇花公路、台8線中橫公路不排除在傍晚實施預警性封閉。

颱風雖未直撲花蓮，也打亂花蓮對外交通，花蓮航空站今天宣布，台北至花蓮航線取消起飛，包括立榮航空B8971、B8977台北至花蓮以及立榮航空B8972、B8978花蓮至台北共往返4航班。

公路總局考量山區道路致災風險高，為維護用路民眾人車安全，宜、花山區省道台7線北橫公路、台7甲線宜蘭支線、台9丁線舊蘇花公路、台9線蘇花公路、台8線中橫公路不排除於今天傍晚實施預警性封閉；其中台9線蘇花公路及台9丁線舊蘇花公路首當其衝，後續將視風雨狀況不排除於今天下午5時禁止進入。 公路局表示，若平均風速達10級以上，將建議避免行駛台9線蘇花改，以確保用路人安全，後續四工處將依氣象情資變化隨時更新交通資訊。