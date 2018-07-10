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全台整理／瑪莉亞颱風來襲 宜蘭宣布下午3點停班停課

偷拍、被拍、自拍…不管怎麼拍 這些人的官途都玩完了

如停班停課 基隆低窪地區13學校開放民眾停車

2018-07-10 09:01聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市政府今天上午宣布，為因應瑪麗亞颱風來襲，為提供低窪地區民眾需求，部分學校在宣布颱風停班停課時間，將配合開放停車。惟礙於停車管理及人員安危考量，請使用民眾配合入校及離校時間，其餘時間不開放進出。

仁愛區：(1)南榮國小--- 全天開放入出場至恢復上班上課時間。(2)尚智國小─全天開放入出場至恢復上班上課時間。

暖暖區：(1)碇內國中─入校：7月10日18點後，離校：7月12日7點前。(2)暖暖國小─入校:7月10日17點~21點。離校：7月12日6點~7點。

中山區：(1)中華國小(下校區停車場)─全天開放(2)中和國小(開放球場及斜坡車道，20個車位)─入校:7月10日17點~19點。離校：7月11日14點~16點。(3)德和國小(開放前庭停車場)─入校：7月10日18時前；離校：7月11日17時前。(4)聖心國小(開放15個車位)─入校：7月10日17時~21時。離校：7月12日6點~7點。

七堵區：(1)百福國中─全天開放入出場至恢復上班上課時間。(2)七堵國小(開放校門口停車場)─入校:7月10日17點以後。離校:7月12日6點~7點。(3)五堵國小:全天開放入出場至恢復上班上課時間。(4)堵南國小─入校:7月10日14點~17點。離校:7月11日14點~17點。

安樂區：西定國小(開放，但車位有限)─入校:7月10日18點前。離校：7月11日16點前。

基隆市政府表示，學校因應颱風開放空間停車，然暑假期間校園管理人力較少，民眾如有停車需求仍須評估注意安全並配合公告辦理，停放期間車輛如有任何毀損毀(如樹枝砸傷、淹水等)，學校不負保管、毀損責任；並請車主務必於擋風玻璃留下聯絡電話。

基隆市政府機電設備上午堆滿沙包，避免淹水受損影響供電。記者游明煌／攝影
基隆市政府機電設備上午堆滿沙包，避免淹水受損影響供電。記者游明煌／攝影
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基隆市不少商家今天上午都已在門口堆滿沙包防颱。記者游明煌／攝影
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停車場颱風停班停課

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