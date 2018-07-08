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影／「凌波仙子」宜蘭下蛋 好攝之徒大砲全紀錄

2018-07-08 09:46聯合報 記者戴永華╱即時報導

屬於二級保育珍稀鳥類「水雉」每年夏天只零星在宜蘭現蹤，最近不但被發現飛來一對公母鳥，還交配成功生了下一代，墨綠色的蛋就在水生浮葉上。今天一早吸引各地鳥友及攝影師架起大砲，為難得的生態留下全紀錄。

水雉外形似雉，細長的爪在葉面上點水輕躍的姿態，而有「凌波仙子」之稱，又因多棲息於菱角田間，又稱菱角鳥，每年4月到9月是繁殖期，金黃褐白羽色和長長尾羽，母鳥比公鳥漂亮，是台灣少見一妻多夫制鳥類。

水稚是台灣公告的二級珍貴稀有保育鳥類，曾經因為棲地消失及農藥危害，全台僅存4、50隻，數量相當少，台南為此展開復育。不過水稚不常在北部出現，宜蘭每年夏天也僅在五結鄉52甲濕地、壯圍鄉及員山鄉等地可以見到一、二隻。

位於員山鄉的勝洋水草休閒農場，環境天然，生態池的蓮葉、水草與蟲鳥等資源豐富，上月底發現飛來1隻水稚，7月初又來另1隻，因食源豐富，這對公母鳥每天都快樂覓食，也不會飛走。

水雉行走與覓食都在水生植物葉面，也把蛋下在的浮葉上，好讓剛出生沒有飛行能力的幼鳥能在浮葉走動。7月3日愛鳥人士發現有母鳥在上、公鳥在下的交配動作，過了幾天母鳥下了第一顆蛋，但公鳥孵蛋受到驚嚇，致鳥蛋掉入生態池，昨天又產下第二顆蛋。

在勝洋第一次觀察到水稚下蛋，鳥友欣喜爭相走告，今天一早吸引各地愛鳥人士與攝影師湧入勝洋水草拍照。縣政府農業處表示，擔心受到干擾，與勝洋水草業者配合架起黑網及距離30公尺的封鎖線。

「這幾天應該會再下蛋」，勝洋水草休閒農場負責人徐志雄表示，母鳥每次可產下4顆蛋，目前看到2顆，水稚蛋為墨綠色，不易被發現，大約再過20幾天可以看到幼鳥孵化探頭，希望進來拍攝的遊客配合守秩序，不要嚇跑牠們孵蛋。

縣府農業處表示，水稚是環境生態指標，在南部地區是留鳥，至於宜蘭能不能留下這對嬌客與牠們的下一代，可能要看棲地環境而定。

宜蘭勝洋水草飛來一對美麗的水雉，在此繁衍下一代，希望能夠把他們留在宜蘭。圖/周俊...
宜蘭勝洋水草飛來一對美麗的水雉，在此繁衍下一代，希望能夠把他們留在宜蘭。圖/周俊雄提供
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勝洋水草休閒農場在生態池邊圍起黑網，避免拍攝人士嚇跑繁衍中的水雉。 圖/周俊雄提...
勝洋水草休閒農場在生態池邊圍起黑網，避免拍攝人士嚇跑繁衍中的水雉。 圖/周俊雄提供
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二級珍貴稀有保育鳥類「凌波仙子」在浮葉產下墨綠色的蛋，由公鳥孵育中。圖/周俊雄提...
二級珍貴稀有保育鳥類「凌波仙子」在浮葉產下墨綠色的蛋，由公鳥孵育中。圖/周俊雄提供
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得知二級珍貴稀有保育烏類「凌波仙子」在宜蘭下蛋了，各地愛烏人士一早湧入勝洋水草農...
得知二級珍貴稀有保育烏類「凌波仙子」在宜蘭下蛋了，各地愛烏人士一早湧入勝洋水草農場架起大砲拍照，留下全紀錄。 圖/周俊雄提供
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二級珍貴稀有保育鳥類「凌波仙子」在浮葉產下墨綠色的蛋，由公鳥孵育中。圖/周俊雄提...
二級珍貴稀有保育鳥類「凌波仙子」在浮葉產下墨綠色的蛋，由公鳥孵育中。圖/周俊雄提供
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