下田抓青蛙 泥漿裡的阿美族少年學習部落技能

2018-07-08 07:46 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



台東市阿美族馬蘭部落為期3天的青少年文化成長營，昨天進入高潮最後一天，37名國中小學生一早來到農田裡，在長輩訓練指導下，下田抓青蛙，體驗早期傳統生活技能，雖然青蛙數量有限，但小朋友抓的不亦樂乎。部落耆老表示，3天的活動，小朋友學習到認識野生動植物、游泳、野外求生及服從訓練，讓文化傳承下去。

「第一次抓青蛙很好玩！」國小五年級的卡造‧夏飛開興說，他去參加文化成長營，但沒有體驗抓青蛙的活動，一開始還不太敢抓，但看到其他人認真的去抓，自己也就不怕青蛙了，最後也抓到2隻青蛙，媽媽也開心的說就是要學習自己長大，尤其是男孩子，要勇敢、獨立。

阿美族的年齡階層制度類似軍事組織，當男孩成長到12歲左右，就要準備進入最底層的Pakalongay(巴卡隆愛)階級，台東市阿美族馬蘭部落5日就舉辦為期3天的青少年文化成長營活動，吸引37位國中、小的小朋友參加；課程包括認識野生動植物、游泳、野外求生、服從訓練及文化歷史等。