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下田抓青蛙 泥漿裡的阿美族少年學習部落技能

2018-07-08 07:46聯合報 記者尤聰光╱即時報導

台東阿美族馬蘭部落為期3天的青少年文化成長營，昨天進入高潮最後一天，37名國中小學生一早來到農田裡，在長輩訓練指導下，下田抓青蛙，體驗早期傳統生活技能，雖然青蛙數量有限，但小朋友抓的不亦樂乎。部落耆老表示，3天的活動，小朋友學習到認識野生動植物、游泳、野外求生及服從訓練，讓文化傳承下去。

「第一次抓青蛙很好玩！」國小五年級的卡造‧夏飛開興說，他去參加文化成長營，但沒有體驗抓青蛙的活動，一開始還不太敢抓，但看到其他人認真的去抓，自己也就不怕青蛙了，最後也抓到2隻青蛙，媽媽也開心的說就是要學習自己長大，尤其是男孩子，要勇敢、獨立。

阿美族的年齡階層制度類似軍事組織，當男孩成長到12歲左右，就要準備進入最底層的Pakalongay(巴卡隆愛)階級，台東市阿美族馬蘭部落5日就舉辦為期3天的青少年文化成長營活動，吸引37位國中、小的小朋友參加；課程包括認識野生動植物、游泳、野外求生、服從訓練及文化歷史等。

文化成長營營長羅福慶表示，在阿美族傳統的社會制度中，男子從擔任Pakalongay(巴卡隆愛)開始，就要學會獨立成長，而整個生命歷程也與年齡階層息息相關，隨著每3年升一級的步驟，逐漸擔負起部落各個重要的角色與責任，更是傳承部落文化最重要的一環。

雖然水稻田裡青蛙數有限，但小朋友抓的不亦樂乎。記者尤聰光／攝影
雖然水稻田裡青蛙數有限，但小朋友抓的不亦樂乎。記者尤聰光／攝影
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台東市阿美族馬蘭部落為期3天的青少年文化成長營，昨天進入高潮最後一天，37名國中...
台東市阿美族馬蘭部落為期3天的青少年文化成長營，昨天進入高潮最後一天，37名國中小的小朋友一早來到農田裡，在長輩的訓練指導下，在田裡抓青蛙。記者尤聰光／攝影
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