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2018宜蘭童玩節 嗶悠遊卡購票現折20元

2018-07-07 21:29聯合報 記者翁浩然╱即時報導

2018宜蘭國際童玩藝術節今天起到8月19日於宜蘭冬山河親水公園舉行，悠遊卡公司今天指出，民眾若使用悠遊卡購買門票，可享現折20元的優惠。

宜蘭國際童玩藝術節是北部夏天最受民眾歡迎的活動之一，今年已邁入第23年以「童心大進擊－Water Action」為主題，今天剛開幕就有近萬人湧入。

悠遊卡公司表示，暑假期間除了宜蘭國際童玩藝術節可使用悠遊卡購票外，各大主題樂園及觀光景點如麗寶樂園、小人國、劍湖山、尚順育樂天地、台北市立兒童新樂園、台北市立動物園等都也可使用悠遊卡輕鬆入園。

宜蘭童玩節今天開幕。記者羅建旺／攝影
宜蘭童玩節今天開幕。記者羅建旺／攝影
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悠遊卡藝術節麗寶樂園

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