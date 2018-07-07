2018宜蘭童玩節 嗶悠遊卡購票現折20元

2018-07-07 21:29 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



2018宜蘭國際童玩藝術節今天起到8月19日於宜蘭冬山河親水公園舉行，悠遊卡公司今天指出，民眾若使用悠遊卡購買門票，可享現折20元的優惠。

宜蘭國際童玩藝術節是北部夏天最受民眾歡迎的活動之一，今年已邁入第23年以「童心大進擊－Water Action」為主題，今天剛開幕就有近萬人湧入。