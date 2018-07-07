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水舞噴心涼、水槍大戰 基隆暖暖親水季開幕

2018-07-07 13:44聯合報 記者游明煌╱即時報導

2018暖暖親水季今天在暖暖親水公園歡喜開幕，開幕式在全場大小朋友倒數聲中，市長林右昌和暖暖區長林文榮、多位議員及地方賢達手持水槍，啟動噴水廣場設施，大小朋友隨即湧入享受沁涼的水花，同時玩起水球大戰，為今年活動熱鬧揭開序幕。

邁入第二年的暖暖親水季，今年主題『暖暖FUN暑假』，從今天開幕起至8月29日，今年親水公園噴水遊戲設施，開放時間7 月7日至8月29日，每日上午10時至11時30分，下午4時至5時30分，每周一及五進行清潔維護及換水作業不開放；活動推廣減塑，不提供包裝飲用水，請參與民眾自備飲水，多搭乘大眾運輸來暖暖。

林右昌說，暖暖地區擁有好山好水，定位是快樂、宜居、好生活的好地方。親水公園將爭取城鄉風貌補助，往吊橋及白公園方向延伸擴大腹地，規劃闢設野餐區，未來夏天不只戲水、親水還能野餐，串接鄰近水岸，逐步規劃完善暖暖親水公園機能。

活動除了公園兒童戲水區，並於暖暖各地區舉辦藝文、音樂及生態健行活動陸續登場，林右昌誠摯歡迎國人今夏到基隆沁涼一夏。

除今天開幕舉辦親子寫生之外，接著更有藝文、音樂等多項活動登場。為慶祝暖暖靈義郡成立160周年，暖暖老街發展協會7月29日下午舉辦西秦王爺繞境，當晚於暖暖運動公園，邀集由知名金鐘主持許效舜、澎恰恰、苗可麗聯合主持的超級夜總會

為讓民眾欣賞暖暖青山綠水秀麗景致，舉辦3場生態健行，分別是7月15日暖暖福興宮、7月21日過港里民活動中心及8月11日親水公園辦理。更多活動訊息，可上暖暖區公所網站查詢。

2018暖暖親水季今天在暖暖親水公園歡喜開幕，大小朋友湧入享受沁涼的水花，同時玩...
2018暖暖親水季今天在暖暖親水公園歡喜開幕，大小朋友湧入享受沁涼的水花，同時玩起水球大戰，為今年活動熱鬧揭開序幕。圖／基隆市政府提供
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2018暖暖親水季今天在暖暖親水公園歡喜開幕，大小朋友湧入享受沁涼的水花，同時玩...
2018暖暖親水季今天在暖暖親水公園歡喜開幕，大小朋友湧入享受沁涼的水花，同時玩起水球大戰，為今年活動熱鬧揭開序幕。圖／基隆市政府提供
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2018暖暖親水季今天在暖暖親水公園歡喜開幕，大小朋友湧入享受沁涼的水花，同時玩起水球大戰，為今年活動熱鬧揭開序幕。圖／基隆市政府提供
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2018暖暖親水季今天在暖暖親水公園歡喜開幕，大小朋友湧入享受沁涼的水花，同時玩起水球大戰，為今年活動熱鬧揭開序幕。圖／基隆市政府提供
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林右昌野餐親子

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