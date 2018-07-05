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父退休金遭砍被迫再工作 軍公教子女：我有話要說

K他命好可怕 吸食者膀胱容量縮小40倍 終生包尿布

2018-07-05 17:43聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

花蓮地區近年被查獲涉毒的青少年人數有下降趨勢，花蓮縣警察局指出，前年查獲青少年涉毒共53人，去年33人，今年上半年13人。縣警局表示，今年仍持續加強反毒宣導，上半年就舉辦「安居緝毒專案」1949場。另，截至今年5月底前，已佈線904處「反毒通報網絡」，努力降低花蓮人接觸毒品機會。

花蓮縣警局指出，K他命取得容易，為青少年常見濫用藥物之一，接觸原因多為同儕誘惑。花蓮吉安警分局表示，目前新興毒品多被包裝為茶包、咖啡包、巧克力等美麗外觀，藉此吸引青少年對毒品產生好奇心。

縣警局指出，吸食K他命將導致膀胱壁變厚，膀胱容量因此縮小，重度吸食者，膀胱容量最後可能僅剩10cc，而正常人容量為400cc，整整少了40倍。濫用K他命還會產生幻覺、腎水腫、腎衰竭、不斷流鼻水、視覺模糊、全身抽蓄等症狀，重者死亡。

「安居緝毒專案」以「青少年易遭引誘聚集施用地點」、「販毒者據為販賣毒品之大樓與社區」、「群聚施用毒品地點」、「毒品交易熱點」、「犯罪組織及幫派涉毒地點」為主要查緝處，掃毒範圍除青少年易聚集場所，也深入隱密的社區大樓。「反毒通報網絡」則是結合民間人士、各類社團及商家與警方合作，一旦發現染毒線索、罪犯，立即提供情資給警方。

另，花蓮縣警局也與地檢署配合，若查獲青少年用毒事實，將針對毒品來源向上追溯，阻斷毒品流通管道。針對少年用毒初犯者，先由少年警察隊到家中關懷訪視，了解家庭狀況、施用毒品動機、來源。花蓮縣警局也結合各大反毒單位走進花蓮部落，協助偏鄉、原住民及弱勢家庭，徹底斷絕毒品。

花蓮地檢署指出，104年違反毒品危害防制條例有856人，前年1158人，去年1356人。依花蓮全縣33萬總人口數換算，平均約240人就有1人染毒。雖青少年涉毒人數下降，但全花蓮總涉毒人數卻持續上升中。

K他命為青少年常見濫用藥物之一，重度吸食者有生命危險。圖／警方提供
K他命為青少年常見濫用藥物之一，重度吸食者有生命危險。圖／警方提供
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毒品警察幫派

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