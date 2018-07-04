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台東公布票選10大必去景點 「金城武樹」奪冠

2018-07-04 18:13中央社 台東縣4日電

台東伯朗大道上的金城武樹。 圖／聯合報系資料照
台東伯朗大道上的金城武樹。 圖／聯合報系資料照
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台東縣政府舉辦票選台東必去10大景點，池上鄉的伯朗大道（金城武樹）勇奪第一名，泡湯秘境的南橫公路栗松溫泉也入榜。

台東縣政府交通及觀光發展處長江慧卿表示，交觀處粉絲專頁「台東就醬玩Amazing Taitung」在6月中舉辦台東必去景點TOP10活動，民眾踴躍參與、反應熱烈，短短不到20天就吸引近8200則留言，而有效分享票數則有3300多人，比3年前曾舉辦過同樣票選的留言數增加3.5倍之多，有效分享票數也增加近14倍，這次推薦地點近百個。

TOP10分別為伯朗大道（金城武樹）、鹿野高台熱氣球、三仙台風景區、多良車站、鐵花新聚落、台東森林公園、栗松溫泉、太麻里金針山、朝日溫泉、加路蘭遊憩區等。

金城武樹景點，直接躍升為第一名台東必去景點；在南橫公路的栗松溫泉，過去被當作泡湯秘境，因這幾年曝光率暴增，也擠進台東必去10大景點。

江慧卿表示，入選景點包含了自然風景、文化歷史、鐵道風情、原民藝術創新等，可見對於國人而言台東的迷人之處在於有別於繁忙都市，嚮往呼吸輕鬆自在的清新，漫步在台東的優閒，愜意步調也總能療癒每個旅人的心。

除了10大必去景點外，網友也推薦心目中最棒秘境，包括台東大學圖書館、太麻里孟宗竹林步道、成功宜灣卡片教堂等。

台東南橫

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