花蓮夏日活動一連串 聽歌看秀全免費

2018-07-03 17:56 中央社 花蓮縣3日電



花蓮縣政府推動城市觀光，邀請人氣歌者辦大型演唱會、在鯉魚潭推出水舞劇場，還有原住民豐年節、鼓王爭霸戰等，活動皆是免費，歡迎民眾踴躍參加，用熱情點亮花蓮。

花蓮縣政府今天下午在大禮堂舉行「夏戀嘉年華」記者會，為夏日一系列活動揭開序幕，藝人王子邱勝翊高歌後品嘗花蓮特產，並分送麻糬給粉絲，讓追星族開心不已。

「夏戀嘉年華」演唱會活動將於7日起連續8天由50組偶像歌手演出，包括羅志祥、黃明志、潘瑋柏、炎亞綸、盧廣仲、A-LIN、玖壹壹、八三夭等，還特別請來白冰冰及翁立友將演唱經典歌曲。

花蓮縣副縣長蔡運煌表示，縣府推出一系列夏季活動，除夏戀嘉年華演唱會，7月15日起在壽豐鄉鯉魚潭推出「花蓮奇萊傳說III夜之谷」水舞劇場、水幕電影秀、閃耀鴨鴨夜光秀；7月20至22日在美崙舉辦「原住民豐年節」，7月28、29日在瑞穗鄉舉辦「客鼓鳴心-鼓王爭霸戰」，這些精采活動都是免費的。

觀光處長彭偉族表示，推廣花蓮旅遊並創造觀光產業商機，特別結合63家旅宿及觀光業者，推出「花蓮住兩晚，好禮十選一」活動，民眾只要在7月1日至12月27日在配合活動的旅館或民宿住兩晚以上，不限平、假日，即可從十項好禮中任選一項。

民眾可從租車、賞鯨、兆豐農場門票、花蓮一日遊、台北-花蓮一日遊、漆彈、溯溪、台灣觀巴花蓮遊、夜間抓蝦烤肉及伴手禮等十項好禮中免費任選一項。