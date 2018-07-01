花蓮知卡宣玩水不用錢 360度大滑水道等你挑戰

2018-07-01 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



全國唯一免費的親水公園，花蓮知卡宣綠森林親水公園戲水區域今天盛大開幕，不僅有兒童區，還有刺激的360度迴轉大滑水道等，六大主題水池區讓民眾可以盡情享受瘋狂的水槍大戰、被水柱沖得東倒西歪的樂趣，是暑假玩水的好去處，花蓮縣政府歡迎大小朋友共同來體驗。

107年「知卡宣清涼玩一夏」正式啟動!所有的大朋友、小朋友就往水裡跳，盡情的潑水、打水仗，從高處滑下，水花四起，清涼的水一掃炎熱的天氣，所有的人都笑開懷。

知卡宣綠森林親水公園戲水區今年邁向入4年，縣府用心規劃、擴充，戲水區域已擁有多項親水遊樂設施，不僅有兒童池、造浪池、漂漂河及360度迴轉大滑水道等刺激的大型設施；也有水槍、水傘、打瀨浴與水遊具等各種互動式遊樂設備。

戲水區內還有特別量身打造的幼幼池，設置專門使用的遊樂器材，非常適合父母帶著幼齡兒童一同快樂遊玩，另雨林區也提供淋浴沖水新玩法，歡迎各大小朋友共同來體驗。

除了硬體戲水設施外，縣府為滿足來園遊客各項軟性服務需求，今年度全面重新整修更衣室與廁所，增設親子廁所與哺乳室，提升幼兒照顧之便利性，也透過老舊屋頂修繕，裝設隔熱板解決室內悶熱問題；增加簡易盥洗沖洗設備，並於各戲水池加裝監視器，強化戲水區整體安全防護。

知卡宣綠森林親水公園園區占地約19公頃，距離花蓮車站約15分鐘路程，種植相當多數量的樹苗植物，。戲水設施開放期間自即日起至8月26日止，每日上午9：30~12：00及下午13：30~17：30。每周一固定休池整理環境，開放期間若發佈颱風警報將不予開放。