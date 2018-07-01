親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

107年大學指考化學科試題與解答(含非選)

【重磅快評】誰有資格領雙薪？ 原來標準他們說了算

花蓮知卡宣玩水不用錢 360度大滑水道等你挑戰

2018-07-01 13:11聯合報 記者徐庭揚╱即時報導

全國唯一免費的親水公園，花蓮知卡宣綠森林親水公園戲水區域今天盛大開幕，不僅有兒童區，還有刺激的360度迴轉大滑水道等，六大主題水池區讓民眾可以盡情享受瘋狂的水槍大戰、被水柱沖得東倒西歪的樂趣，是暑假玩水的好去處，花蓮縣政府歡迎大小朋友共同來體驗。

107年「知卡宣清涼玩一夏」正式啟動!所有的大朋友、小朋友就往水裡跳，盡情的潑水、打水仗，從高處滑下，水花四起，清涼的水一掃炎熱的天氣，所有的人都笑開懷。

知卡宣綠森林親水公園戲水區今年邁向入4年，縣府用心規劃、擴充，戲水區域已擁有多項親水遊樂設施，不僅有兒童池、造浪池、漂漂河及360度迴轉大滑水道等刺激的大型設施；也有水槍、水傘、打瀨浴與水遊具等各種互動式遊樂設備。

戲水區內還有特別量身打造的幼幼池，設置專門使用的遊樂器材，非常適合父母帶著幼齡兒童一同快樂遊玩，另雨林區也提供淋浴沖水新玩法，歡迎各大小朋友共同來體驗。

除了硬體戲水設施外，縣府為滿足來園遊客各項軟性服務需求，今年度全面重新整修更衣室與廁所，增設親子廁所與哺乳室，提升幼兒照顧之便利性，也透過老舊屋頂修繕，裝設隔熱板解決室內悶熱問題；增加簡易盥洗沖洗設備，並於各戲水池加裝監視器，強化戲水區整體安全防護。

知卡宣綠森林親水公園園區占地約19公頃，距離花蓮車站約15分鐘路程，種植相當多數量的樹苗植物，。戲水設施開放期間自即日起至8月26日止，每日上午9：30~12：00及下午13：30~17：30。每周一固定休池整理環境，開放期間若發佈颱風警報將不予開放。

另為維持水池衛生與安全，入池前請務必穿戴泳裝及泳帽，並請家長隨時注意孩童狀況，未滿6歲孩童入池時，請務必全程陪同以避免危險發生。

「知卡宣清涼玩一夏」今天正式啟動，吸引大朋友、小朋友來戲水。記者徐庭揚／攝影
「知卡宣清涼玩一夏」今天正式啟動，吸引大朋友、小朋友來戲水。記者徐庭揚／攝影
分享
「知卡宣清涼玩一夏」今天正式啟動，吸引大朋友、小朋友來戲水。記者徐庭揚／攝影
「知卡宣清涼玩一夏」今天正式啟動，吸引大朋友、小朋友來戲水。記者徐庭揚／攝影
分享
民眾可以在池裡盡情享受瘋狂的水槍大戰。記者徐庭揚／攝影
民眾可以在池裡盡情享受瘋狂的水槍大戰。記者徐庭揚／攝影
分享
花蓮知卡宣綠森林親水公園戲水區域今天盛大開幕。記者徐庭揚／攝影
花蓮知卡宣綠森林親水公園戲水區域今天盛大開幕。記者徐庭揚／攝影
分享
六大主題水池區讓民眾可以盡情享受瘋狂的水槍大戰
六大主題水池區讓民眾可以盡情享受瘋狂的水槍大戰
分享
從高處滑下，水花四起，清涼的水一掃炎熱的天氣。記者徐庭揚／攝影
從高處滑下，水花四起，清涼的水一掃炎熱的天氣。記者徐庭揚／攝影
分享
園區裡有刺激的360度迴轉大滑水道設施。記者徐庭揚／攝影
園區裡有刺激的360度迴轉大滑水道設施。記者徐庭揚／攝影
分享
從高處滑下，水花四起，清涼的水一掃炎熱的天氣。記者徐庭揚／攝影
從高處滑下，水花四起，清涼的水一掃炎熱的天氣。記者徐庭揚／攝影
分享

廁所滑水道親子

相關新聞

台灣熱氣球嘉年華 22球一起飛

2018-06-30 23:58

花蓮7月浪漫挖寶 大家來「趕集」

2018-06-30 23:37

蘭博市集 不鏽鋼吸管喝珍奶

2018-06-30 23:35

FUN暑假不「毒」 基警局邀學生熱舞

2018-06-30 23:33

教師甄試跑錯場 暖師及時送

2018-06-30 23:32

機車沒定檢？ 移動式辨識器拍到罰2千

2018-06-30 23:25

女子客運讓位 收到孕婦謝卡「Baby和我都感激」

2018-06-30 21:34

宜蘭武荖坑戲水區 暑假7月1日開放

2018-06-30 13:35

不只是陸地蝴蝶王國 台灣也是蝴蝶魚王國

2018-06-30 07:59

歷年最多熱氣球光雕 首場台東鹿野揭幕

2018-06-30 21:06

2018台東熱氣球嘉年華 今登場

2018-06-30 13:04

熱氣球升空 璀璨台東縱谷

2018-06-30 09:09

台灣熱氣球嘉年華今登場 24球飛行逾萬遊客見證

2018-06-30 07:53
看更多

熱門文章

中捷綠線站名出爐 為何使用G8、G8a同一組號碼？

2018-06-30 15:07

家樂福金門店開幕 下午5點前營業額僅300萬不如預期

2018-06-30 19:23

林為洲：兄弟爬山各自努力 願賭服輸

2018-06-30 22:38

一人顧3名智能障礙家人 夜市攤販樂帶母姊妹遊遍台灣

2018-06-30 15:46

女子客運讓位 收到孕婦謝卡「Baby和我都感激」

2018-06-30 21:34

蔣中正銅像換鏤空芒果 台南玉井圓環大換臉

2018-06-30 15:23

福田一元水餃告別高雄 7月底要在台東重開幕續賣

2018-06-30 23:47

免費親子玩樂高 桃園暑假今起連辦36場

2018-06-30 16:10

台中國際機場2035年發展計畫 國發會通過

2018-06-30 20:43

「搶救牛墟！」台灣最古老的北港牛墟市集將走入歷史？

2018-06-30 17:58

曾文水庫乾旱見底 保特瓶等垃圾也跟著曝光

2018-07-01 12:22

武漢高龍移師苗栗玉清宮 炫麗龍藝吸引民眾

2018-06-30 23:09

歷年最多熱氣球光雕 首場台東鹿野揭幕

2018-06-30 21:06

迎醫療戰國時代 「一個新竹兩個世界」

2018-06-30 23:36

高雄大寮下大雨 市區現彩虹

2018-06-30 18:45

坐採蚵車到潮間帶摸蛤兼洗褲 全台獨一無二觀光體驗

2018-06-30 19:52

今夏夜空很熱鬧 雪霸將辦2梯次觀星趣

2018-06-30 17:40

影／南投咖啡蓮花季 大人小孩打水仗樂翻天

2018-06-30 18:56

台南玉井芒果節 150公斤芒果冰霸氣登場

2018-07-01 00:03

新月水道節開園 新北自行車牽引道變滑水道

2018-06-30 23:15

台中捷運綠線 全線18站名出爐

2018-06-30 23:05

網美記得擦防曬 桃園蓮花季上百朵蓮花綻放

2018-07-01 07:35

影／旗山圖書分館落成 陳菊喊拚高市區區有圖書館

2018-06-30 16:35

想要活得久？魏明谷：運動、吃蔬菜還有當志工

2018-06-30 15:54

桃園蓮花季登場 夏日搖曳生姿

2018-06-30 17:07

「大富翁」帶你走哈瑪星舊街巷 登山35老屋新創意

2018-07-01 07:34

「衛生紙勿丟馬桶」 南市府惹議

2018-06-30 23:47

寄養寶寶喜獲重生 屏東家扶歡送會笑中帶淚

2018-06-30 15:58

台南市議員選情又變 鄉長女兒家庭因素棄選議員

2018-07-01 12:49

青春活力不要毒！今晚圓林園公園有舞動青春晚會

2018-06-30 14:16

懶人省電4撇步 達人傳授輕鬆節省電費法

2018-06-30 14:07

大醫院紛攻竹科周邊 診所憂磁吸效應

2018-06-30 23:23

南投糯米荔枝品質好 一斤喊價80元仍搶著要

2018-07-01 07:49

「家扶認同悠遊卡」上線 吃飯消費兼做公益助餓童

2018-06-30 15:18

桃園熱氣球嘉年華 最後一天

2018-06-30 23:38

機車沒定檢？ 移動式辨識器拍到罰2千

2018-06-30 23:25

「2018瘋藝夏」衛武營盛大開幕 藝術踩街熱鬧滾滾

2018-07-01 07:55

牛埔月世界不要廢棄物 王定宇提設登山越野車園區

2018-06-30 16:33

熱血！ 九天太子環台賽開跑 大馬選手環島當畢業禮物

2018-07-01 09:38

虎尾慈龍宮捐助獎學金 要弱勢孩子安心過暑假

2018-06-30 22:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top