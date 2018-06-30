歷年最多熱氣球光雕 首場台東鹿野揭幕

2018-06-30 21:06 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



2018台灣熱氣球嘉年華首場的「熱氣球光雕音樂會」，今晚7點30分在台東鹿野高台熱鬧登場，22顆各具造型熱氣球在場內排排站，隨著燈光、音樂變換焰火，與會逾萬民眾驚呼連連「美呆了」。

「實在太美了!太壯觀了！」草皮上各具造型熱氣球排排站，有小小兵、福利熊、耶基督、蝴蝶蘭造型，將暗黑天際點綴得熱鬧非凡，熱氣球裡的火焰、忽明忽滅，有如大型燈泡在操場表演燈光秀，大人小孩，看到壯觀的視覺饗宴，都興奮了起來，有小朋友還童言童語說：「把拔，我要把燈泡帶回家」。

「我不用到國外去體驗了」，台南大學生林志瑋說，本來想畢業後到澳洲體驗熱氣球飛行，現在台東有熱氣球活動，來台東光坐車、住宿加體驗不超過一萬元，「真可省不少錢」；高二生李志峰興奮地說，熱氣球就像「天燈」的放大版，抬頭望去，真壯觀、稀奇。

縣長黃健庭表示，今年的熱氣球嘉年華有39顆熱氣球參與是歷屆最多外，這次舉辦8場光雕音樂會也是歷屆最多場次，並首次以「世界8美圖書館之首」的台東大學校本部圖資館為景，將文青與浪漫結合；另今年也再度結合空軍志航基地開放日，讓大家能捕捉到國軍現役戰機與光彩炫麗的熱氣球相互輝映的畫面；池上大坡池亦首度加入水舞元素，讓遊客一睹熱氣球與水共舞的曼妙舞姿。

台東縱谷日照充足、氣流穩定，非常適合熱氣球產業發展，這次熱氣球嘉年華會除了開放繫留體驗，熱氣球自由飛的活動民眾可從台東縣鹿野高台搭乘熱氣球，一路飛到關山、池上，飽覽台東縱谷區的明媚風光。