一鄉一日照 門諾跨足台東成立東河工作站

2018-06-30 20:57 中央社 台東縣30日電



門諾基金會跨足台東，今天在東河鄉成立日間照顧中心，部落長老從反對到歌舞歡迎，期望未來能服務到位。

台東縣東河鄉隆昌國小因裁併閒置10餘年，台東縣政府推動衛福部長期照顧計畫「一鄉鎮一日照」，將它列為東河工作站，委託門諾基金會經營，今天揭牌。

揭牌由門諾董事長林久恩、副董事長陳永興、董事余文儀，與台東縣衛生局代理局長辛進祥、東河鄉長陳式鴻、立委劉櫂豪等人共同參加。

相關人員說，部落一開始不太信任交給外人經營，後來經門諾基金會人員不斷溝通，知道是來照顧老人家後才接受。

今天揭牌，隆昌社區發展協會陳政憲理事長率領25位隆昌文化部落健康站的長輩帶來「感恩的心」手語表演，長輩們平均年齡83歲，其中以93歲的周阿嬤最為高齡，長輩們年紀雖長，但唱跳起來，活力十足。

長輩們相當開心，還加碼帶來隆昌部落自創的母語歌曲表演，表達對日照中心的歡迎，長輩也期待「服務到位」。

門諾基金會董事長林久恩致詞時表示，在身障朋友及長輩需要幫忙的時候，門諾基金會就像那雙溫暖的手陪伴著台東偏鄉的長輩朋友，這也象徵門諾基金會的「東河工作站」會繼續秉持「做在最弱小弟兄身上」，齊心協力地將照顧的心意落實在偏鄉長輩身上。

根據107年1月台東縣政府資料統計，東河鄉總人口數8497人，佔全縣總人口4%，老年人口比率21.9%，高於全縣的14.5%，獨居老人人口數227人，身心障礙人口數729人，長照需求人數佔東河鄉總人口數的11.2%。