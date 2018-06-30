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暑假首日逢熱氣球觀光潮 南迴公路車流緩慢

2018-06-30 17:12中央社 台東縣30日電

暑假首日碰上台東熱氣球，台東南迴公路和台9線花東段均出現車潮。觀光業者說，「很久沒這樣了」，希望觀光旺季開長紅，熱潮持續到暑假結束。

今天清晨熱氣球嘉年華首日在鹿野鄉大草原登場，上午台9線從台東北上方向車子川流不息，車流量比以往多，熱氣球現場湧入近萬人。

「管制地方，等了快半小時」，不僅花東路段出現車潮，南迴公路也出現車流緩慢現象，有些管制路段出現2公里長車陣。許姓民眾說，到高雄載放暑假的女兒回台東，沒想到多了近一小時路程。

台東縣警察局大武分局交通組長蔡清良表示，今天是暑假首日又是熱氣球季開幕，晚上有光雕音樂會，遊客湧進台東；也有不少台東家長載著在西部求學放暑假的兒女回家，都是車潮湧入的原因。

蔡清良表示，南迴公路431至432.2公里處，因拓寬工程實施單線雙向管制，加上不遠處的大鳥部落出口又有紅綠燈，因此，管制時造成車陣回堵2公里；不過，下午車潮已減緩。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，「很久沒有這樣了 (觀光人潮)」，前陣子詢問同業，暑期訂房率還只有5、6成，這幾天爆升，詢問電話不斷；不過有詢問，也有取消，住房率大概9成。

潘貴蘭說，目前暑假前2星期，訂房率增加，希望能繼續衝刺，維持到暑假結束，讓今年的觀光旺季開長紅。

台東熱氣球嘉年華車潮

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