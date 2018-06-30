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熱氣球升空 璀璨台東縱谷

2018-06-30 09:09中央社 台東縣30日電

台東國際熱氣球嘉年華今登場，24顆造型熱氣球冉冉升空，璀璨台東縱谷，近50公尺的巴西救世基督像球最受歡迎。今年活動是歷屆以來最多國家參與，17個國家、39顆造型熱氣球。

今天清晨6時，台東愛心球率先迎著晨曦在鹿野高台升空，揭開今年為期45天的台東熱氣球嘉年華活動，接著21顆各式造型球陸續升空，將湛藍的天空點綴的繽紛亮麗。

台東縣長黃健庭表示，今年活動更是歷屆以來最多國家參與，17個國家，39顆造型熱氣球，包括最受小朋友歡迎的小小兵、米老鼠、崔弟、巴西救世基督像、天外奇蹟「UP」、皇家大象球、三隻小蜜蜂，還有曾經與遊客創造許多回憶的老虎Tony和英國士兵球都將陸續亮相。

另外，為了迎接狗年的到來，這次也邀請全球首次亮相的英國鬥牛犬與大家共享歡樂；而台灣第一顆企業造型球全聯「福利熊」也將在現場與大家見面。

首次在台灣亮相的巴西救世基督像球，一上場就受到矚目眼光，當球充滿熱氣飽飽的站立、展開雙臂時，遊客迫不及待靠近拍照，遊客說「救世主，果然最受歡迎」。為了要滿足遊客拍照，高將近50公尺的基督像球沒有升空。

往年熱氣球繫留體驗總是一票難求，台東縣政府交通及觀光發展處長江慧卿提醒遊客，熱氣球活動每天分分清晨5時30分至上午7時的上午場；下午5時至晚上7時的下午場，共兩個時段。

今年熱氣球嘉年華從今天起到8月31日，為期45天，活動也更多元，除廣受大家歡迎的熱氣球自由飛及繫留體驗外，還有「草原音樂會」、音樂美食「熱氣球野餐日」、360度俯瞰大地的「You can fly虛擬實境VR體驗」、戀愛情侶絕不能錯過的「追球幸福婚禮攝影」以及獨具風味台灣在地美食的「熱氣球市集」等，讓遊客享受全方位白天與夜晚的遊憩體驗。

熱氣球嘉年華台東巴西

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