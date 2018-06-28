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影／讚花蓮是夏日天堂 美國正妹拍下「美人+美景」揚台灣之美

2018-06-28 15:01聯合新聞網 綜合報導

美國正妹背包客Travellight和Poppy前段時間到花蓮旅遊，拍下當地的美...
美國正妹背包客Travellight和Poppy前段時間到花蓮旅遊，拍下當地的美景，並盛讚花蓮是「夏日天堂」。圖截自Youtube
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台灣擁有多樣化的自然風景和人文特色，許多外籍遊客來過一次之後就深深愛上。有2位時常走訪世界各地的正妹背包客，因為喜愛台灣，兩度來台拍片介紹花蓮的壯麗美景及特色景點，並大讚花蓮是「夏日天堂」。影片中，2位背包客也不吝於展現自己的好身材，美景加上美人的畫面吸引許多網友點擊欣賞。

TravellightPoppy是來自美國的背包客，時常到世界各地旅遊，並拍下當地的景色，剪輯成影片上傳到Youtube與網友分享。日前，她們到花蓮遊玩，造訪了清水斷崖、翡翠谷、東大門夜市、太魯閣國家公園等著名景點，並完成了一支名為「夏日天堂」的介紹影片。在這支長達10分鐘的影片中，Travellight大讚從清水斷崖看出去的海，顏色清澈蔚藍，媲美東南亞地區的海景。此外，她也為東大門夜市販售的台灣小吃深深著迷，一邊大啖捲餅一邊感嘆台灣的食物既好吃又便宜。

影片中除了可以看見花蓮各地的壯麗風景之外，2位部落客也加入自己身著比基尼泳裝戲水的畫面，美景搭配上正妹的絕佳畫面，吸引許多國內外網友點擊觀看。很多國外網友看完之後，紛紛表示想要到台灣旅遊，「妳們讓我很想去台灣」、「台灣真的很漂亮，希望它永遠都像現在一樣美麗」、「喜歡台灣漂亮的海灘和海浪」、「我上一次去台灣時天氣狀況不好，下次我想要去妳們介紹的地方探險」。

背包客太魯閣國家公園觀光景點
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