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體育署長換人當 國立體育大學校長高俊雄接任

374名熱心導護顧孩童 基隆市府：服務逾十年的120人

2018-06-27 21:58聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

「不管風吹雨打，導護志工總是一大早就出現在學校，數十年如一日。」基隆市今舉辦年度導護志工表揚大會，去年榮獲交通部金安獎肯定，現已高齡八旬、仍在中興國小服務長達12年的導護爺爺周萬成也現身領獎。

市府教育處表示，不少志工都因自己的孩子而開始導護工作，但即使孩子畢業了，他們的導護工作卻未曾中斷，持續照顧其他孩子的安全。

教育處指出，基隆市國中小導護志工共有374名，其中，服務年資超過20年以上就有33位，服務年資超過10年以上的志工更多達120位，「我們有這麼多熱心的導護志工，真的非常難得。」另外還有日日待命的愛心服務站，光是服務年資超過5年的愛心服務站有14家，碇內國小旁的宏益文具行服務年資更是長達20年。

基隆市市長林右昌頒獎給來自各校52位導護志工代表、19間愛心服務站店家，也盼更多愛心志工及店家加入守護基隆交通安全的行列。

表揚大會後，林右昌更請教育處研議提升導護志工知能研習。市府教育處處長陳素芬表示，未來將可能安排外縣市參訪，看看其他縣市導護工作、配備是否有值得借鏡之處，基隆市會再進一步備齊。

「導護志工工作也應該更豐富化。」陳素芬表示，目前導護工作目前大多侷限交通指揮，但其實導護志工同樣也可以肩負溝通橋梁角色，一邊注意孩子安全、一邊提醒家長，甚至還能扮演具教育功能的故事媽媽、圖書館志工，從各種面向關心孩子，「應該讓導護工作更加豐富化，志工才會有熱忱。」

基隆市國中小導護志工共有374名，其中，服務年資超過20年以上就有33位，服務年...
基隆市國中小導護志工共有374名，其中，服務年資超過20年以上就有33位，服務年資超過10年以上的志工更多達120位，市政府今舉辦年度導護志工表揚大會。圖／基隆市政府教育處
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