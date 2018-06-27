374名熱心導護顧孩童 基隆市府：服務逾十年的120人

2018-06-27 21:58 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



「不管風吹雨打，導護志工總是一大早就出現在學校，數十年如一日。」基隆市今舉辦年度導護志工表揚大會，去年榮獲交通部金安獎肯定，現已高齡八旬、仍在中興國小服務長達12年的導護爺爺周萬成也現身領獎。

市府教育處表示，不少志工都因自己的孩子而開始導護工作，但即使孩子畢業了，他們的導護工作卻未曾中斷，持續照顧其他孩子的安全。

教育處指出，基隆市國中小導護志工共有374名，其中，服務年資超過20年以上就有33位，服務年資超過10年以上的志工更多達120位，「我們有這麼多熱心的導護志工，真的非常難得。」另外還有日日待命的愛心服務站，光是服務年資超過5年的愛心服務站有14家，碇內國小旁的宏益文具行服務年資更是長達20年。

基隆市市長林右昌頒獎給來自各校52位導護志工代表、19間愛心服務站店家，也盼更多愛心志工及店家加入守護基隆交通安全的行列。

表揚大會後，林右昌更請教育處研議提升導護志工知能研習。市府教育處處長陳素芬表示，未來將可能安排外縣市參訪，看看其他縣市導護工作、配備是否有值得借鏡之處，基隆市會再進一步備齊。