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咖啡界的文藝復興 手沖咖啡正流行

2018-06-27 17:04聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

花蓮玉里鎮在日據時期就是咖啡產地，玉里鎮公所近年加強推動咖啡產業，今年6月，成立花東地區首家「咖啡師認證培訓中心」，由咖啡師傳授手沖咖啡技巧，以及咖啡豆如何選擇相關概念，24日課程結訓，15名學員全數考過美國咖啡師證照（SSE），取得咖啡師資格。

「手沖咖啡是全球正流行的風潮，是咖啡界的文藝復興」。咖啡師林子強指出，手沖咖啡器材成本低，可以保存咖啡豆原本味道，現今咖啡沖煮流行方式已經復古化，從機械式沖煮轉為歷史悠久的手動式沖泡。

林子強說，手沖器材簡單容易，有助於普及推廣，像知名咖啡連鎖店星巴克，近年也開賣手沖咖啡，搶攻手沖市場，而手沖咖啡的磨粉，咖啡豆粗細、水溫高低及沖泡速度，都會影響咖啡豆沖泡出的風味。

林子強表示，課程中也介紹咖啡豆不同產區的特性，讓學員更了解咖啡豆該如何選擇。例如，東非的咖啡豆果酸性強，適合喜歡喝酸咖啡的民眾，亞洲咖啡豆如曼特寧，味道就較苦，而中南美洲的咖啡豆較昂貴，有很濃郁的花香，風味最特別。

投入咖啡產業近5年、擁有多張咖啡師證照的林子強，此次被邀請到玉里鎮公所舉辦的「咖啡師培訓班」做教學。玉里鎮長龔文俊指出，去年鎮公所就舉辦「咖啡產業發展趨勢座談」，今年持續推動後續相關活動，要讓咖啡成為玉里鎮新興產業。

美國SSE咖啡師證照代表專業術科認證，考試內容包括咖啡製作、咖啡豆產地等。龔文俊表示，成立咖啡師認證中心，盼能引進更多資源投入當地咖啡產業，未來，還會舉辦與國際咖啡業者的交流活動，讓玉里咖啡走到世界。

15名學員全數通過認證考試。圖／玉里鎮公所提供
15名學員全數通過認證考試。圖／玉里鎮公所提供
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咖啡師林子強（左）與玉里鎮長龔文俊授牌儀式。圖／玉里鎮公所提供
咖啡師林子強（左）與玉里鎮長龔文俊授牌儀式。圖／玉里鎮公所提供
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咖啡星巴克日據時期
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