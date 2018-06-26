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越南媳婦成立故事屋 致力傳承母語

2018-06-26 18:58聯合報 記者王燕華╱即時報導

嫁到花蓮10年的陶氏桂，去年9月在自家民宿成立越南故事書屋，提供免費的越語教學、越語繪本閱覽空間，為傳承越語而努力；新北市書香文化推廣協會得知後，結合台北市西南區扶輪社，今天捐贈百餘本中文讀物，成立書香小站，共同推廣閱讀。

陶氏桂說，自己嫁來台灣後，從國小補校開始學中文，學了3年才學會，一直到去年高中畢業。她覺得語言很重要，也希望自己兩個孩子要會說母語，因此提供免費的學越語、看越語書的空間，不分族群，歡迎所有願意接觸越語的人都來學。

她位於花蓮市國聯2路的越南故事書屋，有千餘本的越語讀物，其中許多是她的好姊妹阮氏金凰，去年回越南探親時扛回來的。

新北市書香文化推廣協會得知越南故事書屋推動閱讀的努力，結合台北市西南區扶輪社贈書，充實越南故事書的讀物，並由書香協會理事長廖琇菊、西南區扶輪社長長陳淑菁等人揭牌，成立書香小站，攜手推廣書香文化。

陶氏桂今天請來越南、印尼姊妹，手工製作家鄉味，與遠來的貴賓們分享。她說，越南故事書屋成立以來，配合花蓮縣府、文化局、花蓮縣牛犂社區交流協會及花蓮好漾

協會等單位，共同舉辦新移民、新二代一起閱讀及說故事活動，希望下一代的母語愈說愈流利。

新北市書香協會結合台北市西南區扶輪社捐書給越南故事書屋。記者王燕華／攝影
新北市書香協會結合台北市西南區扶輪社捐書給越南故事書屋。記者王燕華／攝影
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花蓮市國聯2路的越南故事書屋，有許多越南讀物。記者王燕華／攝影
花蓮市國聯2路的越南故事書屋，有許多越南讀物。記者王燕華／攝影
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新北市書香協會結合台北市西南區扶輪社捐書給越南故事書屋，推廣書香文化。記者王燕華...
新北市書香協會結合台北市西南區扶輪社捐書給越南故事書屋，推廣書香文化。記者王燕華／攝影
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越南新移民
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