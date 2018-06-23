挑新鮮魚不要翻魚鰓 漁販傳授挑魚撇步

2018-06-23 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



花蓮市公所今天舉辦「海是生活節」小旅行，先由討海人解說捕魚過程，道出捕魚困難及危險性，再透過參觀市集方式，魚販現場傳授買魚、挑魚技巧，讓民眾明辨海鮮食材價值。

「買魚絕對不要翻魚鰓！魚鰓可以加藥造假」。在參觀花蓮「市八市場」行程中，張姓魚販說，「魚鰓可以加藥保鮮，讓色澤看起來很紅潤，可以騙人」。她指出，要知道魚是否新鮮，只要注意兩點，一是觀察魚眼睛，二是摸摸魚肚。若魚眼睛非常亮、不凹陷，代表品質新鮮。但如青魚、四破魚、皮刀魚等魚類，則是以「摸魚肚」方式來挑選，如果魚肚很軟，品質就不新鮮。

張姓魚販表示，親自釣起來的魚，品質一定最好，第二選擇才是養殖魚，因為吃起來有飼料味，而進口魚類盡量不要選，一般來說，魚的放置時間最多4天，超過就不新鮮，但進口魚海運時間長，一定會加保護劑，放置半個月時間都有可能，吃進口魚等於吃下化學藥劑。

今天的「海是生活節」小旅行，除參觀市八市場，也在花蓮漁港由討海人解說捕魚過程。黑潮海洋文教基金會夏姓解說員表示，討海人與海搏鬥很辛苦，以捕曼波魚經驗來看，出海10次，僅3次可以捕到，呼籲大家珍惜海洋資源。