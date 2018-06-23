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金曲29／阿妹、安那走紅毯 網友毒舌：阿達一族帶著安娜貝爾！

全聯老董結婚40年從不看太太手機 被狂讚：好男人！

2018-06-23 18:05聯合報 記者羅建旺╱即時報導

全聯喜迎20周年慶，今天下午在宜蘭傳藝園區為集團員工舉辦古式婚禮，全聯老董林敏雄以互信勉勵新人，認為每一個人都有隱私，即使夫妻也一樣，結婚40年的他更透露：「我從來沒看過我太太的手機，也沒看過她的皮包！」

此話一出，台下猛讚：「好男人！」連林敏雄的太太也笑開懷地鼓掌稱讚，林敏雄還提醒看別人手機、刺探隱私的風險說：「現代結婚的年輕人不知怎麼搞的，手機看一看，出事是最快的！」

而台語「抓猴」意指抓姦、抓婚外情，徵信社常在公車站牌設置這種「抓猴」廣告，林敏雄有感而發，今天幽默地說：「明明猴子都在深山裡面，怎麼到處抓猴，連公車站都有？」他笑著說：「如果互信夠的話，猴子都跑到深山去了，在市區不會發生。」

他勉勵新人，結婚要有互信的基礎，不要懷疑，每個人都有隱私，即使夫妻也是一樣，大家要互信、互助、互諒。　

今天在傳藝園區共有4對新婚以及4對紀念婚夫妻，熱鬧溫馨的仿古迎親儀式，搭配戲曲與陣頭表演，演繹介紹傳統中的各種禮俗背後代表的意義外，林敏雄致夫婦贈新人專屬的禮物包，讓幸福甜蜜延續，也使集團喜上加喜。

擔任主婚人的全聯副總經理林子文表示，和員工們的感情如同一家人般，能見證大家邁入人生的重要時刻，感到很榮幸且開心，也感謝員工與親屬的共同參與。期望透過傳統禮俗的過程，展現對另一半的重視與尊重，藉由美好的寓意，帶來幸福的兆頭，願每對佳偶都能繼續牽著對方的手走過每一個20周年。

全聯喜迎20周年慶，今天下午在宜蘭傳藝園區為集團員工舉辦古式婚禮。記者羅建旺／攝...
全聯喜迎20周年慶，今天下午在宜蘭傳藝園區為集團員工舉辦古式婚禮。記者羅建旺／攝影
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全聯喜迎20周年慶，今天下午在宜蘭傳藝園區為集團員工舉辦古式婚禮。記者羅建旺／攝...
全聯喜迎20周年慶，今天下午在宜蘭傳藝園區為集團員工舉辦古式婚禮。記者羅建旺／攝影
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全聯喜迎20周年慶，今天下午在宜蘭傳藝園區為集團員工舉辦古式婚禮，全聯老董林敏雄以互信勉勵新人，認為每一個人都有隱私，即使夫妻也一樣，結婚40年的他更透露：「我從來沒看過我太太的手機，也沒看過她的皮包！」此話一出，台下猛讚：「好男人！」連林敏雄的太太也笑開懷地鼓掌稱讚。記者羅建旺／攝影
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