基隆老鷹嘉年華遊行下午登場 民間交管圖網友讚

2018-06-23 07:52 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



2018基隆海洋老鷹嘉年華遊行今天下午4點開始，由海洋廣場前出發，下午3點開始交通管制，管制範圍大，警方提醒民眾注意。警方及市府雖有公布管制圖，但「高手在民間」，從事廣告設計的張子銘花費時間改繪交管及停車場動線圖在臉書公布，很多網友看了都都喊讚。市府官員也說圖像化後的動線，很清楚，一目瞭然，大家可參考，提醒民眾提早出門，多搭公車。

2018基隆海洋老鷹嘉年華遊行今天下午4點由海洋廣場前出發，於市區內踩街遊行，基隆市警察局配合實施交通管制措，管制時間從下午3點到6點。遊行路線為海洋廣場→忠一路→港西街圓環→忠一路→孝二路→忠二路→仁三路→愛三路→仁二路→忠一路→海洋廣場。

警方管制所有車種禁止進出，管制範圍： 東：仁二路/愛五路口；南：孝三路/忠三路口、孝二路/忠三路口、孝一路/忠三路口、愛一路/仁四路口、愛三路/仁四路口；西：中山一路/民治平交道；北：中正路/義一路口、仁一路/愛三路口。

交通隊副隊長吳誌權說，請民眾特別注意配合，並注意停車場出、入場時間，以免造成不便，市警局呼籲民眾， 請多利用大眾運輸系統、配合管制路線提前改道，並配合警方交通疏導管制措施，以維行車安全與順暢。

市府提醒民眾搭乘公車避免塞車，大眾運輸管制如下：

(一)市區公車：

1.中正區來車：義一路/信一路口折返。

2.信義區來車：信一路/美猴橋口、信一路/義四路折返。

3.中山區、安樂區來車：忠四路站折返。

4.七堵區、暖暖區來車：南榮路/曲水街口(近三坑車站)折返。

(二)田寮河環狀線接駁車：取消停靠二信循環站。

(三)公路客運：

1.中正區(濱海公路)來車：義一路/信一路口折返。

2.信義區(金瓜石、九份)來車：義一路/信一路口折返。

3.安樂區(國家新域、金山、萬里)來車：由安樂路銜接成功二路、安一路，市區乘客可以「福利站」站牌就近搭乘。

4.七堵區、暖暖區來車：南榮路/曲水街口(近三坑車站)折返，並由國安路銜接麥金路至國家新城，往基隆長庚及國家新城附近乘客可繼續搭乘。

(四)國道客運：

1.國光、福和、汎航、首都行駛路線：

國道1→港西高架橋→中山一路→民治平交道→港西街→臺鐵基隆車站北站環道路側空間臨時終點站→港西街→民治平交道→中山一路→港西高架橋→國道1。

2.基隆客運國道行駛路線：

(1)國道1→中正高架橋→中正路→文化中心旁臨時下車站→中正路→義一路→信五路→中正路→東岸旅客碼頭前臨時上車站→中正高架橋→國道1（接回原線）。

(2)基隆客運其它路線異動洽詢電話：0800-588010。

3.大都會客運(2088)行駛路線：

國道1→中正高架橋→仁一路(維持原動線)→信一路→中正高架橋→國道1。

(五)計程車：管制區內計程車排班區皆暫停使用。

市政府交旅處表示，如果自行開車，停車場有管制措施：

(一)東岸停車場：管制時段允許進場、禁止離場。

(二)西二停車場：禁止進入，允許由民治平交道離場。

(三)西三停車場：禁止進入，允許由民治平交道離場。

(四)海港大樓旁機車停車場：禁止進入，允許由民治平交道離場。

(五)基隆車站南站停車場：管制時段禁止進場、允許沿孝四路離場。

(六)中正高架橋下停車場：禁止進出。