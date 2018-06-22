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影／台北拍賣飆價290元「蜜香爪」來自壯圍民欣瓜果農場

2018-06-22 21:15聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭壯圍鄉農民栽種的瓜果品質深受肯定，最近進入盛產期，小農陳渭川培育「蜜香瓜」汁多味美，在台北果菜市場創下每公斤290元拍賣最高價，一砲打響名號；不過他佛心來著，賣給在地客維持每台斤100元，有人笑他傻，但陳渭川說，他蒙受很多人照顧與疼惜，只希望讓更多人嘗到好瓜。

壯圍鄉獨特氣候環境適合種瓜，入夏鮮甜的各式瓜果是高經濟作物，一提到來自壯圍鄉瓜果，幾乎就是市場品質保證，很受歡迎的伴手禮。宜蘭代理縣長陳金德日前不但受邀擔任壯圍哈密瓜代言人，還親自帶著好瓜北上孝敬老長官總統府秘書長陳菊

眾多瓜農中，陳渭川栽種瓜果有自己的一套方法，農委會農業藥物毒物試驗所幾天前核發的農藥「零檢出」報告，就是食用安全保證。陳家6分多地栽種「銀輝」品種蜜香瓜，每株只留2、3顆果實，每顆重量1斤以上，以天然魚精取代化學施肥，種出的果肉厚度夠，甜度高達18度，陳家經營的民欣瓜果友善農場出產蜜香瓜，一直是市場的搶手貨。

鮮甜的蜜香瓜年年吸引老顧客預訂，壯圍鄉農會為輔導農民對外擴大市場，日前協助陳渭川把蜜香瓜經由台北果菜批發市場拍賣，接連幾天的拍賣價格都維持每公斤270元到290元，換算每台斤價格約162元到175元，市場一枝獨秀。

壯圍鄉農會理事長林听洲表示，陳渭川栽種的蜜香瓜創下拍賣最高價，在拍賣市場打響知名度，農會很感謝有這些優秀農民朋友用心栽培，不斷提升瓜果品質與壯圍鄉形象，是默默耕耘的幕後英雄。

瓜農一大早忙到晚，非常辛苦，陳渭川與家人摘瓜後放置自家門口以每台斤100元直產直銷，由於很多是試貨的老顧客，沒有因為拍賣價好就抬高價格，也婉拒大宗訂單，有人笑他傻，但他堅持要以平實價格，讓更多人品嘗好瓜的美味。

宜蘭壯圍鄉小農陳渭川(右)栽種的蜜香瓜，在台北果菜批發市場拍出每公斤290元高價...
宜蘭壯圍鄉小農陳渭川(右)栽種的蜜香瓜，在台北果菜批發市場拍出每公斤290元高價，農會理事長林听洲(中)大讚好吃。記者戴永華/攝影
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壯圍鄉民欣瓜果友善農場栽種品質優良的蜜香瓜，果實飽滿，鮮美多汁，是高級水果伴手禮...
壯圍鄉民欣瓜果友善農場栽種品質優良的蜜香瓜，果實飽滿，鮮美多汁，是高級水果伴手禮。記者戴永華/攝影
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宜蘭壯圍鄉民欣瓜果友善農場負責人陳渭川，自產自銷蜜香瓜，吸引識貨者直接到產地購買...
宜蘭壯圍鄉民欣瓜果友善農場負責人陳渭川，自產自銷蜜香瓜，吸引識貨者直接到產地購買。記者戴永華/攝影
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每顆蜜香瓜都超過1台斤重，果肉厚、甜度足。記者戴永華/攝影
每顆蜜香瓜都超過1台斤重，果肉厚、甜度足。記者戴永華/攝影
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農民陳菊農委會

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