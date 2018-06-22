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封閉9年新寮溪祕境瀑布 7月3日重新開放

2018-06-22 07:48聯合報 記者羅建旺╱即時報導

林務局羅東林區管理處位在宜蘭縣冬山鄉的新寮溪第二層瀑布，氣勢雄偉，是祕境美景，但民國98年10月芭瑪風災後，因橋與步道毀損，被迫封閉9年，管理處長期時間整修，採生態工法，把吊索橋改為挑高吊橋，現有石塊堆砌石階，沒有路基的路段透過架空棧道方式連結，橋蓋好了，步道修好，下個月（7月）3日將重啟，對外開放。

羅東林區管理處指出，新寮瀑布步道位於宜蘭縣冬山鄉境內，新寮溪則是發源於980公尺高的新寮山，步道沿著新寮溪溪谷溯源而上，全長1.5公里，漫步其中可遇見2座氣勢雄偉的瀑布，步道94年整建完成，但98年10月芭瑪風災下遭破壞，100年完成整修受災較輕微的新寮瀑布第一層，第二層瀑布因連結的跨溪橋與步道無法通行，被迫封閉。

林管處表示，經一段時間的休養生息及監測後， 105年管理處編列1000萬，與冬山鄉中山村、社區發展協會、居民積極爭取水保局補助款700萬，由管理處設計規劃再起整修工作，今年完成的步道，已推進到第二層瀑布，7月3日上午10點將重啟新寮瀑布步道，再次對外開放。

羅東林管處指出，新寮瀑布步道由第一層延伸至第二層，步道重建採自然生態工法就地取材環保減碳，原有已遭沖毀的吊索橋，改為挑高吊橋，降低日後再遭沖毀的機會，並運用現有石塊堆砌石階，部分無路基路段則透過架空棧道方式連結，棧道採用鋼網與不織布的結合，附上現地石土增加摩擦力更不易積水，取代了過去常見的木棧道，減省後續維護工作。

林管處說，步道總長1.5公里，來回約1到1.5小時，沿途漫步於溪畔邊可聆聽蟲鳴鳥叫、瀑聲轟隆、溪水潺潺更是蛙類的天堂，動植物資源豐富，完整展現台灣低海拔森林的樣貌，管理處致力於推動生態旅遊，讓民眾有更多的機會親近自然環境，而在安全及遊戲品質考量下，因應有限的步道路幅，未來將由社區在步道入口處進行動態總量管制確保遊憩品質。

封閉長達9年的宜蘭縣冬山鄉新寮溪第二層瀑布祕境，7月3日要重新開放了。圖／林務局...
封閉長達9年的宜蘭縣冬山鄉新寮溪第二層瀑布祕境，7月3日要重新開放了。圖／林務局羅東林區管理處提供
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封閉長達9年的宜蘭縣冬山鄉新寮溪第二層瀑布祕境，7月3日要重新開放了。圖／林務局...
封閉長達9年的宜蘭縣冬山鄉新寮溪第二層瀑布祕境，7月3日要重新開放了。圖／林務局羅東林區管理處提供
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封閉長達9年的宜蘭縣冬山鄉新寮溪第二層瀑布祕境，7月3日要重新開放了。圖／林務局...
封閉長達9年的宜蘭縣冬山鄉新寮溪第二層瀑布祕境，7月3日要重新開放了。圖／林務局羅東林區管理處提供
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封閉長達9年的宜蘭縣冬山鄉新寮溪第二層瀑布祕境，7月3日要重新開放了。圖／林務局...
封閉長達9年的宜蘭縣冬山鄉新寮溪第二層瀑布祕境，7月3日要重新開放了。圖／林務局羅東林區管理處提供
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