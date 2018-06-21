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影╱全台首座基隆祖孫館人潮擠爆 衛福部：可推全國

2018-06-21 11:58聯合報 記者游明煌╱即時報導

全台首座以老幼共融為理念「基隆祖孫館」今天揭牌啟用，人潮擠爆，親子都爭相來體驗，占地500坪，設施相當完善，市長林右昌說，不只是全台首座，設備也都相當齊全，長者、幼兒都可來。衛福部官員說，規畫設計相當好，祖孫館的方式可以推廣到全國。

該館前身為公辦民營調和幼兒園佔地約500坪，102年幼兒園結束後場地閒置，市府社會處接管。

市長林右昌說，因應高齡化社會的來臨，市府這次更是創新帶入「代間共融、老幼同樂」的概念建置全台首創以老幼共融為主的「基隆祖孫館」，讓長者與幼兒擁有友善的代間共樂中心，共花費1400萬元打造，衛福部補助400萬元。

林右昌表示，基隆受限於地形及氣候關係，兒童戶外空間不足，因此，他上任後首重社會福利政策為「一區一親子館」，在市府團隊共同合作已於安樂區、七堵區、中山區、暖暖區及仁愛區完成親子館的設置，以非營利方式為6歲以下幼兒及其家長打造友善的互動空間，市府「3年5館」的布建成果是有目共睹的。

社會處長吳挺鋒說，該館空間設計共分為三大區域幼兒專屬區、長者活動區、代間共融區，讓無論是65歲以上長者或6歲以下的親子，入館都有屬於他們的活動區域及課程；同時，最特別是館內還規劃老幼共融課程，希望借由幼兒活力在共融中帶出長者生命力 。

衛生福利部次長呂寶靜致詞表示，市府規劃設計「代間共樂」為中心理念，藉由不同世代的人口族群進行有意義性的生活互動，進而搭接起一座跨世代橋梁相當不錯，可推廣到全國各地親子館。

另外，鴻海基金會捐贈100萬元，添購上百種幼兒遊具及書籍，提供入館親子免費使用。林右昌特別在活動中感謝鴻海基金會。

館址在基隆市中正區調和街3號2樓，開館時間為每周二至周六上午9至12時下午2點至4點，每日均有安排親子或共融課程，周日、周一及假日休館。參加對象為6歲以下幼兒及其照顧者、65歲以上長者。洽電話（02）24696899。

全台首座以老幼共融為理念「基隆祖孫館」今天揭牌啟用，人潮擠爆，親子都爭相來體驗。...
全台首座以老幼共融為理念「基隆祖孫館」今天揭牌啟用，人潮擠爆，親子都爭相來體驗。記者游明煌／攝影
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全台首座以老幼共融為理念「基隆祖孫館」今天揭牌啟用，人潮擠爆，親子都爭相來體驗。記者游明煌／攝影
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親子林右昌

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